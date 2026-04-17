Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se javnosti nakon, kako je navela, dugog i sadržajnog dana u parlamentu tokom kojeg se raspravljalo o zakonima važnim za evropski put Srbije.

Ona je istakla da je odlučila da se obrati građanima zbog, kako je ocenila, ozbiljnog skandala koji se dogodio u zgradi parlamenta.

"Posle dugog i produktivnog dana u Skupštini, tokom kojeg smo raspravljali o zakonima bitnim za naš evropski put, našla sam za shodno da se obratim povodom nečuvenog skandala koji su naši građani imali priliku da vide odavde, iz centralnog hola institucije koja predstavlja sve građane", rekla je Brnabić.

Govoreći o konferenciji za medije koju su organizovali ZLF i Evropska partija zelenih, predsednica parlamenta je naglasila da su građani mogli jasno da vide određene stvari.

"Mi smo mogli da vidimo dve stvari: Pod jedan, kako izgleda demokratija u Republici Srbiji, kako izgleda sloboda govora. Zato što ovako nešto, da vam dođu stranci u vaš parlament i da prete i kritikuju vašu zemlju i odluke većine građana Republike Srbije, to ne možete da vidite u mnogo parlamenata u svetu. Mislim čak ni u jednom", poručila je Brnabić.