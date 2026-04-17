Načelnik Generalštaba belgijskih oružanih snaga Frederik Vansina tvrdi da je Rusija priznala takozvanu „Narvsku Narodnu Republiku“ u Estoniji, piše ruska agencija.

"Ruska retorika ostaje ratoborna i uvredljiva, sa izjavama o potrebi povratka na granice iz 1997. godine, što znači povlačenje cele Centralne Evrope iz NATO-a. Upravo su priznali 'Narvsku Narodnu Republiku'“, rekao je on u intervjuu za list Soir.

Poslednjih meseci, na društvenim mrežama se pojavilo nekoliko takozvanih "zajednica narodnih republika", povezanih, na primer, sa Narvom i Klajpedom. One se sastoje od samo nekoliko desetina članova, koji objavljuju slike baltičkih gradova sa izmišljenim simbolima: zastavama, grbovima i pasošima. Ko stoji iza ovoga, nije poznato, novodi se u članku.

