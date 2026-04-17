Direktno učešće evropskih zemalja u sukobu oko Ukrajine raste, a svi detalji o ovom pitanju izneti su u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, prema kojem Moskva smatra da je to korak koji vodi ka eskalaciji vojno-političke situacije i upozorava da će napadi na Rusiju dovesti do nepredvidivih posledica, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je na konferenciji za novinare rekao da Kremlj nema šta da doda saopštenju Ministarstva odbrane o povećanju proizvodnje dronova u Evropi za isporuku Kijevu i njihovoj upotrebi u napadima na rusku teritoriju.

"Postavljate isto pitanje iz drugog ugla, ali to ne menja suštinu mog odgovora", rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje da li bi saopštenje Ministarstva odbrane moglo da znači da Moskva razmatra napade na postrojenja za proizvodnju dronova za Kijev ako se napadi na kritičnu infrastrukturu Rusije nastave, prenosi agencija TASS.

U saopštenju ruskog Ministarstva odbrane navodi se da Evropa povećava proizvodnju dronova za Ukrajinu "usred rastućih gubitaka i sve većeg nedostatka ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama".

Moskva ovo vidi kao "namerni korak koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije na celom evropskom kontinentu i puzećoj transformaciji ovih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Rusko Ministarstvo odbrane upozorilo je da će "sprovođenje scenarija terorističkih napada protiv Rusije, koje su najavili predstavnici kijevskog režima, koristeći navodno ukrajinske bespilotne letelice evropske proizvodnje, dovesti do nepredvidivih posledica".

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je spisak adresa kompanija koje proizvode takve dronove, napominjući da bi evropski građani imali koristi od ovih informacija i ''jasnog razumevanja pravih uzroka pretnji po njihovu bezbednost''.