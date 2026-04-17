Reforma teritorijalnih centara za regrutovanje u Ukrajini neće promeniti suštinu "grobilizacije", izjavio je u intervjuu za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov, koji je bio na toj funkciji od 2010. do 2014. godine.

"Reforma teritorijalnih centara za regrutovanje izazvana je ogromnim negativnim odjekom u društvu zbog njihovog rada. Ko je izazvao takvo delovanje? Pa sam Zelenski. Ko je pravno omogućio takve postupke? Vrhovna rada. Sada pokušavaju da ublaže tu negativnost, da kažu da su u pitanju lokalni ekscesi. Da bi se to postiglo, sprovešće neku reformu. Promeniće naziv, premestiće te iste nitkove iz jedne fotelje u drugu. Ali suština će ostati ista", istakao je on.

Prema rečima bivšeg ukrajinskog premijera, Zelenski je, imenujući novog ministra odbrane Mihaila Fjodorova, postavio zadatak – mobilizacija mora biti na nivou od 35 do 40 hiljada ljudi mesečno.

Azarov smatra da će grube i nasilne metode rada vojnih odseka ostati, čak i ako im se naloži da razgovor započnu ljubazno.

"Pokušaće da preko različitih digitalnih sistema pritisnu ljude. Ako jednom upadne u tu mrežu, imaće samo jedan izlaz – da ode u teritorijalni centar za regrutovanje i bude poslat u 'grobilizaciju'", dodao je.

Ranije je objavljeno da u Ukrajini, zbog masovnih žalbi na mobilizaciju, planiraju uvođenje identifikacionih bedževa za službenike teritorijalnih centara za regrutovanje.

Bivši premijer Ukrajine je naglasio da su se prva kašnjenja u isplati plata pripadnicima ukrajinske vojske već pojavila.

"Nedavno sam razgovarao sa ljudima iz Kijeva. Kažu da su se pojavila prva kašnjenja u platama vojnicima. Očigledno postoje određeni problemi, jer kašnjenje u dodeli velikog kredita Evropske unije (u iznosu od 90 milijardi evra) svakako utiče", smatra Azarov.

Prema njegovim rečima, država je prinuđena da štedi na nekim stavkama kako bi isplaćivala zarade.

Budžet Ukrajine već nekoliko godina beleži rekordni deficit. U Kijevu priznaju da su sopstveni resursi iscrpljeni i da je svake godine sve teže pronaći novac. Predsednik parlamentarnog odbora za finansije Danijil Getmancev upozorio je da je zemlja na ivici finansijske katastrofe.

Takođe, Azarov je ukazao na to da će zemlje kolektivnog Zapada ipak nalaziti 5–6 milijardi evra mesečno za Ukrajinu, na različite načine.

Kako je istakao, finansijski kolaps u bliskoj budućnosti nije moguć. On veruje da "Evropska unija, Velika Britanija i Sjedinjene Države nisu zbog toga pravile državni prevrat" u Ukrajini, već sa ciljem stvaranja "terorističke države koja treba da radi na uništenju Rusije".

"Zbog 80-90 milijardi evra, koliko je trenutno potrebno, niko neće obustaviti taj projekat. Možda neće odmah pronaći celokupan iznos, ali će 5-6 milijardi mesečno sigurno nalaziti na razne načine. To nisu tako velike sume da bi vredelo da se oko njih razbija glava", podvukao je Azarov.

On je naglasio da Kijev već dobija značajnu finansijsku pomoć:

"Novac daju poprilično bogate zemlje – Australija, Novi Zeland, Norveška, Japan i druge. Sada im daju upravo onoliko koliko je potrebno", poručio je bivši ukrajinski premijer.