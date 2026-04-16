Sin Ratka Mladića, Darko, govorio je o zdravstvenom stanju svog oca koji se nalazi u zatvorskoj bolnici u Hagu.

On je otkrio da se "lekari tamo izgleda ne snalaze baš najbolje jer je njegov otac sve lošije".

- Jutros smo se čuli, ali to više i nije neki pravi razgovor zato što on ne može da priča kako treba, dezorijentisan je, ne razume baš sve, zaboravlja... Mojoj majci je popodne danas rekao da nije pričao sa mnom, iako smo pričali jutros, tako da je dosta loša situacija. Nekad ni ne odgovara, nekad ponavlja ono što ja kažem. Na početku razgovora je to malo bolje, kako teče razgovor, sve je gore. On uglavnom ne može da objasni kako je. Kad mu se desio moždani udar prošli petak, bili smo na pozivu. Čuvari su reagovali jer sam ih ja pozvao. Uveče su ga vratili, on me je zvao, vratili su mu moć govora. Rekao mi je da nije razumeo sve što sam mu govorio i da je hteo nešto da mi kaže, ali da nije mogao. Sad izgleda da mu se vraća to stanje... - naveo je Mladić.

Konstatovao je da se Ratku "mišići mozga grče zbog pritiska što sprečava delove mozga da dobiju kiseonik".

- Naši lekari smatraju da se CT sken mozga ne radi u toj situaciji, da je potrebno uraditi magnetnu rezonancu. Međutim, kad sam ja pitao njihovu doktorku, ona je rekla da je to njihov holandski protokol. Stičemo utisak da oni nisu u stanju da lociraju tačan uzrok hipoksije mozga. Ja sam doktorku zamolio da nam daju svu dokumentaciju, a ona mi je obećala da će mi dati od ponedeljka. U subotu je bio bolje, u nedelju ponovni pad. Od juče se to naglo pogoršalo. Pošto sam video da ne dobijam dokumentaciju, stupio sam u komunikaciju sa Ministarstvom pravde i vladom. Nama je cilj da ga dovedemo na lečenje i spasimo. Ja sam u kontaktu sa diplomatijama drugih država koje su zainteresovane i prate šta se dešava u Hagu - kazao je Mladić govoreći za Informer TV.

Sad se sve svodi, zaključio je, na odluku predsednice suda, koja je dosad, nažalost, pokazala pristrasnost:

- Oni tamo nemaju zakone, već pravila koja sami donose.

Mladić je podsetio da je njegovog oca pre Haga lično osudio i tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić kada ga je nazvao ratnim zločincem.

- Mislim da je jedini pozitivan ishod da ga puste u Srbiju na lečenje, makar ga i vratili posle. U suprotnom bojim se da je verovatnoća da preživi sve manja. Nadam se da ćemo ovaj put uspeti da ga izvučemo - zaključio je Mladić u emisiji "Da se ne lažemo".