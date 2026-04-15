Specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner su potvrdili da će doći u Ukrajinu, ali se još uvek ne zna tačan datum, rekao je predsednik Volodimir Zelenski.

UŽIVO

Kijev dobija dronove dugog dometa, ko će ih platiti

Američko-nemačko-ukrajinska kompanija za odbranu Auterion Airlogix Joint Venture GmbH objavila je da je dobila veliku porudžbinu za proizvodnju "hiljada teških jurišnih dronova sa veštačkom inteligencijom" za Ukrajinu.

Finansiranje projekta obezbeđuje nemačka Vlada, dok je proizvodnja usmerena na podršku ukrajinskim oružanim snagama, izveštava Difens ekspres.

Prema navodima kompanije, ovo su dronovi sa različitim konfiguracijama krila X-krilo i delta-krilo, planirani da se proizvode u hiljadama godišnje. Zvanične specifikacije nisu objavljene.

Iako nema zvanične potvrde imena, ukrajinski odbrambeni materijali pominju dva modela povezana sa projektom – "Anubis" i "Set-X".

Prema dostupnim informacijama, "Anubis" je dizajniran da dejstvuje po ljudstvu, oklopnim vozilima i strateškim ciljevima na srednjim daljinama. Analitičari spekulišu da bi mogao biti razvoj platforme sa dometom do 1.600 kilometara i borbenim teretom do 45 kilograma, iako ta informacija nije zvanično potvrđena.

"Set-X" je verovatno ažurirana verzija ranije poznatog drona kamikaze Set i dizajniran je za uništavanje lakih vozila i logističkih ciljeva. Njegov dizajn sklopivih krila omogućava mu lansiranje iz kontejnera, a njegov domet se procenjuje na desetine kilometara.

(Defense Express, Unijan)

Ruska PVO oborila 85 dronova

Snage protivvazdušne odbrane oborile 85 ukrajinskih bespilotnih letelica (BPLO) iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odrbane Rusije.

Dronovi su uništeni iznad teritorija Belgorodske, Voronješke, Rostovske, Samarske i Saratovske oblasti i Krima, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

(Izvestija)

Lavrov: Odnos Rusije i Kine nepokolebljiv pred bilo kakvom olujom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u Pekingu da su odnosi Rusije i Kine "nepokolebljivi pred bilo kakvom olujom", da kontakti Moskve i Vašingtona nisu zamrznuti, kao i da da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom.

Lavrov je nakon razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na konferenciji za novinare rekao da, zahvaljujući saradnji lidera dve zemlje, odnosi Moskve i Pekinga pokazuju visoku otpornost na "globalne ekonomske i geopolitičke šokove", prenela je RIA Novosti.

Očekuje da ruski predsednik Vladimir Putin poseti Kinu ove godine.

Šef diplomatije je ocenio da protivrečnosti u svetu sve više dobijaju vojnu dimenziju, da su region i područje Persijskog zaliva "krizni čvor" koji neće biti lako razrešiti. Prema njegovim rečima, zemlje Bliskog istoka razumeju da Teheran ne bi napao američke ciljeve na njihovoj teritoriji da prethodno nije bio napadnut.

(RIA Novosti, Tanjug)

Rusi napali Dnjepar

Tri osobe su ranjene u ruskom napadu na Dnjepar, izvestio je šef OVA Oleksandr Ganža.

Oštećena je nova devetospratna zgrada u centru Dnjpropetrovska i zapaljena upravna zgrada.

(Ukrajinska pravda)

Više od 300 dronova napalo Ukrajinu

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 309 od 324 drona koje su rusi koristili za napad na Ukrajinu od sinoć, saopštile su Vazduhoplovne snage te države.

"Neprijatelj je napao Ukrajinu sa tri balističke rakete "iskander-M" iz Rostovske oblasti, kao i 324 jurišne bespilotne letelice tipa "šahed", "gerber", "italmas" i dronova drugih tipova iz sledećih pravaca: Kursk, Orel, Milerovo, Šatalovo, Primorsko-Ahtarsk (Ruska Federacija), Gvardijske, Čauda (privremeno okupirani Krim)", navelo je vazduhoplovstvo.

(Ukrinform)

Napad na Zaporožje – poginula žena, oštećene kuće i objekti

U ruskom napadu na Zaporožje poginula je žena koja se nalazila u kiosku u blizini autobuske stanice, dok su oštećene kuće, preduzeće i parking, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne administracije Ivan Fedorov.

Zaporoška OVA saopštila je prethodno da je ruski dron pogodio transportno stajalište, nakon čega je izbio požar.

Granatiranje je oštetilo parking, poslovni objekat, autobusku stanicu, obližnje stambene zgrade i kiosk.

Požari koji su izbili na mestima napada su u međuvremenu ugašeni.

(Ukrinform)

Vitkof i Kušner stižu u Ukrajinu

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner planiraju da dođu u Ukrajinu, najavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom konferencije za novinare sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom u Oslu. Prema rečima Zelenskog, oni su izrazili ovu nameru tokom svog poslednjeg razgovora. Međutim, još nije poznato kada bi do ove posete moglo doći.

"Nismo dobili nikakve informacije o tome kada će stići. Rekli su mi to, početkom aprila, 1. ili 2. aprila razgovarao sam sa njima, ceo moj tim je razgovarao sa njima. Bio je to pozitivan razgovor između nas i oni su potvrdili da će doći", rekao je Zelenski, prenosi Unian. Prema rečima predsednika Ukrajine, ovo je pravedna odluka, budući da su Vitkof i Kušner mnogo puta bili u Moskvi i "važno je da pošalju signal Ukrajincima".

"Čekaćemo ih u bilo kojem trenutku kada budu spremni, ali mislim da je sada njihov fokus na Iranu i Bliskom istoku. U svakom slučaju, važno je da nastavimo kontakt sa Amerikancima", dodao je Zelenski.