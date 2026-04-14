Portparol Evropske komisije Balaž Ujvari navodi da Evropska komisija planira da pošalje prva sredstva od 90 milijardi evra Ukrajini do kraja drugog kvartala ove godine.

"Ostajemo posvećeni isplati prve rate ovog paketa tokom druge polovine ove godine", rekao je Ujvari na konferenciji za novinare u Briselu.

Podsetio je da je sporazum o pružanju Ukrajini kredita od 90 milijardi evra tokom 2026. i 2027. godine postignut na nivou lidera EU.

"Mi, naravno, očekujemo od svih lidera EU, svih zemalja članica da se pridržavaju svojih obaveza. I ako mi dozvolite da podsetim na reči predsednice (EK Ursule fon der Lajen), rekla je da ćemo obezbediti kredit na ovaj ili onaj način. Trenutno su važni elementi paketa već implementirani", rekao je portparol EK.

Podsetio je da u ovoj fazi EU još uvek ima tri dokumenta koja treba da usvoji – finalizaciju Memoranduma o razumevanju, koji će postati osnova kanala makrofinansijske pomoći u okviru ovog paketa, ažuriranje Plana za Ukrajinu u okviru mehanizma za pomoć Ukrajini, putem kojeg EU namerava da pruži budžetsku podršku Ukrajini i pripremu sporazuma o zajmu.

"Već smo usvojili Strategiju finansiranja Ukrajine, koja nam omogućava da odredimo koliko novca ćemo obezbediti Ukrajini, u koje svrhe i kroz koje kanale.