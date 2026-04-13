Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će ukrajinska strana ove sedmice voditi pregovore sa evropskim partnerima o stvaranju zajedničkog sistema zaštite neba.

"Siguran sam: ili će Ukrajina postati sastavni deo evropskog sistema bezbednosti, ili neki u Evropi rizikuju da postanu deo ruskog sveta", rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

On je naveo da Ukrajina ne samo da prati promene, već je i među liderima u razvoju bezbednosnih tehnologija.

Zelenski je rekao da su ukrajinsko bezbednosno iskustvo i ukrajinska vojna stručnost sada najpoželjnija roba za desetine zemalja širom sveta.

"Nudimo bezbednosno partnerstvo - dugoročno i profitabilno za Ukrajinu", istakao je Zelenski.