Reper Ofset vratio se na scenu samo nekoliko dana nakon što je ranjen u pucnjavi ispred kazina na Floridi, pokazujući da ga povreda nije zaustavila.



Iako se još oporavlja od rane od metka, 34-godišnji muzičar nastupio je 11. aprila na univerzitetskom festivalu Rowfest u Arkanzasu. Publiku je dodatno iznenadio kada se na binu pojavio u invalidskim kolicima, ali je tokom nastupa ustao i energično komunicirao sa fanovima.



Na svom Instagramu podelio je snimak dolaska na scenu, gde je izveo i hit „Bad and Boujee“ grupe Migos. Uz objavu je kratko poručio: „REAL LOVE“, zahvalivši se publici na podršci.

Ofset otac je šestoro dece, uključujući troje koje ima sa bivšom suprugom Kardi Bi.

Podsetimo, reper je zadobio povrede koje nisu opasne po život u pucnjavi koja se dogodila 6. aprila ispred kazina Seminole Hard Rock u Holivudu na Floridi. Nakon incidenta prevezen je u bolnicu, odakle je ubrzo otpušten.

Policija je saopštila da je pucnjava izbila nakon tuče. U vezi sa incidentom priveden je reper Lil Tjay, koji je bio osumnjičen za remećenje javnog reda i mira, ali je ubrzo pušten uz kauciju. Njegov advokat negirao je bilo kakvu umešanost u pucnjavu.

Istraga je i dalje u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog incidenta.

BONUS VIDEO:

