Uskršnje primirje u Ukrajini završeno je, zabeleženi su sukobi i kršenja prekida vatre, dok se Rusija i Ukrajina pripremaju za nastavak borbi.

Tokom noći oborena 33 drona

Ruska sredstva PVO tokom noći su presrela i uništila 33 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su oboreni iznad teritorija Belgorodske, Kurske, Rostovske, Brjanske i Smolenske oblasti, kao i Republike Krim.

Dron Oružanih snaga Ukrajine detonirao je u Grajvoronu, u Belgorodskoj oblasti, pri čemu je jedna žena zadobila lakšu ranu od gelera i barotraumu, saopštio je gubernator regiona Vjačeslav Gladkov.

Generalštab Ukrajine: Rusija prekršila 11.000 puta primirje

Tokom proteklih 24 sata na frontu je bilo 107 sukoba, a tokom celog "uskršnjeg primirja" ruske snage su 10.721 put prekršili primirje, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine.

"Generalno, tokom proglašenog primirja, nije bilo raketnih, vazdušnih udara, niti udara kamikaza dronova (kao što su `šahed/gerber`), ali je istovremeno neprijatelj izvršio 1.567 artiljerijskih napada na položaje naših trupa; sproveo je 119 jurišnih operacija; i naneo 9.035 udara kamikaza dronovima (od čega: 2.205 tipova `italmas`, `lanset` i `molnija`; 6.830 FPV dronovima)."

Ukupno je zabeleženo 10.721 kršenje od strane neprijatelja od proglašenja prekida vatre, navodi Generalštab.

(Ukrajinska pravda)

Upozorenje na dronove u Lenjingradskoj oblasti

Gubernator Aleksandar Drozdenko je objavio upozorenje na na pad bespilotnih letelica u toj ruskoj oblasti.

"Pažnja! U vazdušnom prostoru Lenjingradske oblasti proglašena je pretnja od dronova", napisao je on na Telegramu.

(Izvestija)

Napad dronova na Zaporožje

U Zaporožju se čuju eksplozije, grad je pod napadom ruskih dronova.Ratno vazduhoplovstvo upozorilo na kretanje dronova ka Zaporožju sa zapada i juga.

Proglašena je vazdušna uzbuna širom Zaporoške oblasti.

(Ukrinform)