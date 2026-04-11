Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski ne postavlja slučajno iznova pitanje razmeštanja stranih vojnih baza na teritoriji Ukrajine kao "garancije bezbednosti", napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

Kao prvo, napomenuo je da Zelenski odlično razume da je to za Rusiju neprihvatljivo i da nikada neće biti deo mirovnog sporazuma.

"To, dakle, predstavlja instrument podrivanja bilo kakvih dogovora, čak i ako bi pitanje oslobađanja preostale teritorije Donjecke Narodne Republike bilo na neki način regulisano", naglasio je ruski senator.

Kao drugo je naglasio da Zelenski, svestan da članstvo Ukrajine u NATO-u u skorije vreme – a verovatno ni u doglednoj budućnosti – nije izvesno, Kijev nastoji da postavi "živi štit" u vidu stranih vojnika, kako bi se njima zaklonio od ruskih napada.

"Ali, kao treće – i to je najvažnije – reč je pre svega o zaštiti od odmazdnih dejstava Rusije. Ona će neminovno uslediti na svaku provokaciju sa ukrajinske strane. I to ne nužno od strane Oružanih snaga Ukrajine", ukazao je Kosačov.

Napomenuo je da se trenutno protiv Rusije bori čitav niz raznovrsnih formacija, od nacističkih "dobrovoljačkih bataljona" do kolumbijskih plaćenika.

"Neko od njih može odbiti da prihvati bilo kakav mirovni sporazum, organizovati provokacije nakon njegovog zaključenja i time stvoriti casus belli – povod za obnovu borbenih dejstava, ali već uz rizik od žrtava među okupacionim snagama zemalja NATO-a", podvukao je ruski senator.

Dodao je da je upravo zato posebno važno uvući u sve to Sjedinjene Države, jer u Kijevu sumnjaju da Evropljani neće biti u stanju da odlučno reaguju čak ni u slučaju velikih gubitaka među svojim vojnicima u Ukrajini.

"U suštini, Zelenski traži garancije koje čak prevazilaze član 5 Severnoatlantskog ugovora, čija se efikasnost u poslednje vreme sve češće dovodi u pitanje. Praktično, sve vojne snage bi u tom slučaju postale taoci kijevskog rukovodstva, kao i nepredvidivih poteza različitih paravojnih struktura u Ukrajini", objasnio je.

Kosačov je ukazao na to da je problem u tome što i SAD i EU raspravljaju o garancijama bezbednosti za Ukrajinu, a trebalo bi da raspravljaju o garancijama bezbednosti od same Ukrajine – za njene susede.

"Zelenski, govoreći o bazama Evrope i SAD, vidi u njima garanciju, polazeći od uverenja da će se Rusija, navodno, ponovo vratiti. Istovremeno, savršeno razume da se to neće dogoditi bez povoda. Njemu, međutim, nije potrebna garancija bezbednosti u vidu NATO 'kišobrana', naročito američkog, već garancija nekažnjivosti za sopstvene postupke. A oni su i te kako mogući", naglasio je ruski senator.

Podsetio je da je nedavno u intervjuu libanskom listu "Al Madon" uticajni ukrajinski političar, šef kabineta Zelenskog, Kiril Budanov, izjavio da je besmisleno nadati se da će unutrašnje okolnosti dovesti do promena u Rusiji.

Cilj Ukrajine je, kako je rekao, "stvoriti uslove u kojima će Rusija kao imperija prestati da postoji. Na njenoj teritoriji treba da nastane više nacionalnih država".

Takođe je izjavio da "sve okupirane teritorije ostaju privremeno okupirane i pre ili kasnije biće oslobođene".

"Da li se u ovome uopšte nazire namera da se poštuju mirovni sporazumi? Ili to ipak više podseća na raspoloženja Nemačke nakon Versajskog mira", upitao je Kosačov.