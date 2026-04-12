Oko 200 ukrajinskih vojnih stručnjaka poslato je na Bliski istok ubrzo nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana kako bi pomogli u odbrani susednih zemalja od iranskih osvetničkih udara, posebno onih koji koriste dronove dugog dometa.

Potez slanja aktivnog vojnog osoblja van zemlje uprkos neumoljivim ruskim napadima kod kuće u početku je izazvao kritike, ali je doveo i do diskusija o dozvoljavanju stvaranja novog sektora: privatnih vojnih izvođača radova.

Trenutno, Ukrajina ne dozvoljava bivšem vojnom osoblju da postanu privatni izvođači radova u odbrambenoj industriji za strane kompanije. Zelenskijev korak, kojim se ukrajinskim kompanijama dozvoljava da savetuju strane vojske, može se smatrati prvim korakom u tom pravcu.

„Ukrajinske kompanije će sarađivati sa oružanim snagama ovih zemalja kako bi zaštitile određene objekte“, rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama u petak.

Predsednik će sada pregovarati o „količinama, uslugama i vrstama oružja“ za koje će Ukrajina biti plaćena u različitim oblicima, kao što su presretači, sirova nafta, dizel ili finansijski doprinosi.

Sporazumi su navodno sklopljeni sa Saudijskom Arabijom, Katarom i UAE, a Zelenski je rekao da se dalji ugovori razmatraju sa Omanom, Kuvajtom i Bahreinom.

