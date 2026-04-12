UŽIVO:

Kijev: Ukupno 2.299 kršenja uskršnjeg primirja



Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da je u protekla 24 sata registrovano 120 razmena vatre između ukrajinskih i ruskih trupa, a od 7.00 zabeleženo je ukupno 2.299 kršenja uskršnjeg primirja.

"Posle 16.00, zaključno sa krajem dana, zabeležena su 1.723 slučaja kršenja primirja: 25 neprijateljskih jurišnih dejstava, 365 neprijateljskih granata, 566 napada dronova-kamikaza i 767 napada dronovima sa direktnim napajanjem. Istovremeno, nije bilo napada raketama, vođenim bombama ili bespilotnim letelicama tipa šahed", navodi se u saopštenju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, prenosi Ukrinform.

Uskršnje primirje, koje je proglasio predsednik Rusije Vladimir Putin, na snazi je do kraja dana. Pre zvaničnog zatišja na frontu, Moskva i Kijev razmenili su po 175 ratnih zarobljenika.

VSU krši primirje

Ukrajinske oružane snage su tokom noći tri puta napale ruske položaje iz Pokrovska uprkos objavi vaskršnjeg primirja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

VSU upada u prazne stanove

U Gluhovu, u Sumskoj oblasti, policajci vrše posete od vrata do vrata i provaljuju u prazne stanove kako bi smestili pripadnike ukrajinskih oružanih snaga.

To je izvestio TASS, pozivajući se na ruske bezbednosne agencije.