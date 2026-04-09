Sinoć je u jednom beogradskom restoranu pevačica Danijela Karić, proslavila sinu Filipu 18. rođendan, a tim povodom ona je okupila pola estrade i napravila je pravi spektakl za punoletstvo sina.

Slavljenik je bio među najveselijima, a Filip je svojim stajlingom i raspoloženjem privukao posebnu pažnju, oko vrata je nosio perje, dok je u ruci držao i pušio tompus.

Za muzički ugođaj pobrinula se Sandra Afrika, koja je svojim pesmama dodatno podigla atmosferu i napravila pravi haos na žurci, a od poznatih ličnosti iz sveta estrade pevali su i Aleksandra Mladenović, Katarina Grujić, Sandra Afrika, Tanja Savić, Dragan Kojić Keba, Ana Bekuta, Višnja Petrović i Vesna Đogani.

- Danas puniš 18 godina. Bez obzira na sve puteve kojima smo prošli, jedno je uvek bilo isto moja ljubav prema tebi. Možda se život menjao, okolnosti dolazile i prolazile, ali ti si uvek bio i ostao deo mene, moja snaga i moj ponos. Ti si primer i uzor svom bratu Maksimu i sestrama Moniki i Milici. Verujem da ćeš ih kroz život uvek paziti, čuvati i biti im oslonac baš onako kako pravi stariji brat zna i ume. Jer meni, kao majci, najveća sreća i uspeh je da ste vi složni, da se volite i da uvek imate jedni druge. Sada ulaziš u svet odraslih hrabro, dostojanstveno i sa verom u sebe. Želim ti da uvek znaš ko si, da nikad ne zaboraviš koliko vrediš i da ideš putem koji te čini srećnim. Srećan 18. rođendan, sine. Uvek sam tu za tebe. Tvoja Mama. Zauvek tvoj oslonac i najveća podrška

P.S Želim da se od srca zahvalim svima koji su bili deo našeg slavlja, uveličali ovaj poseban dan i učinili Filipa srećnim i nasmejanim - napisala je Danijela.

BONUS VIDEO: