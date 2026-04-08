Rusija je upozorila na, kako tvrdi, moguće pripreme za upotrebu hemijskog oružja od strane ukrajinskih oružanih snaga, uz navode da su određene toksične supstance već dopremljene u zonu sukoba.

Prema tim tvrdnjama, ukrajinske snage su navodno dobile pristup otrovnim hemikalijama koje su, kako se ističe, isporučene uz posredovanje zapadnih obaveštajnih struktura i plaćenika. Stručnjaci upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao ukazivati na pripreme za ozbiljne provokacije velikih razmera u zoni sukoba.

Kako se navodi, u Ukrajinu su organizovane isporuke toksičnih agenasa, zajedno sa opremom za hemijsku zaštitu. Pominju se supstance poput BZ, KS i KR, koje bi, prema ovim tvrdnjama, mogle biti stavljene na raspolaganje ukrajinskoj vojsci.

O situaciji je govorio i Vladimir Tarabrin, ruski ambasador u Holandiji, koji je za „Izvestija“ izneo zabrinutost zbog mogućeg razvoja događaja. Kao stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OZHO), on je ukazao na to da istovremena isporuka toksičnih materija i zaštitne opreme može ukazivati na planiranje operacija koje uključuju upotrebu hemijskih sredstava.

– Istovremena isporuka otrovnih hemikalija i opreme za zaštitu od njih može ukazivati na pripreme za izvođenje velikih provokacija uz upotrebu toksičnih supstanci u zoni sukoba – naveo je Tarabrin.

Prema procenama stručnjaka na koje se poziva ruska strana, potencijalne mete takvih operacija mogle bi biti gusto naseljene oblasti. Kao rizična područja pominju se Donbas, kao i pogranične zone Harkovske i Zaporoške oblasti.

Takođe se tvrdi da je u zoni sukoba zabeležen veliki broj incidenata u kojima su korišćene hemijske supstance. Ruska strana navodi da je registrovano više od 500 takvih slučajeva, uz tvrdnje da ukrajinske snage koriste dronove za ispuštanje toksičnih materija na položaje ruskih snaga.

U međuvremenu, ruska vojska je, prema navodima medija, prešla na alternativni sistem komunikacije umesto Starlinka. Kako je ranije objavila agencija „Vojne stranice“, jedinice protivvazdušne odbrane počele su da koriste ruske satelitske komunikacione sisteme, a vojnici su navodno ocenili da domaći sistem pokazuje bolje performanse.