"Snaga kulture, logike i vere jedne 'civilizovane' nacije u pravednost svog cilja nesumnjivo će prevladati nad logikom grube sile", naveo je Bagei u objavi na društvenoj mreži X, reagujući na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa.

On je dodao da će narod koji veruje u ispravnost svog puta iskoristiti sve svoje kapacitete i mogućnosti kako bi zaštitio svoja prava i legitimne interese.

Bagei je poruku zaključio uz poruku "Iran će pobediti".

Donald Tramp zapretio je ranije danas Iranu da će "čitava (jedna) civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da odblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava (jedna) civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.