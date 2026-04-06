"Sve što Rusi mogu da zarade od šokantnih cena nafte, daće za rat. Ovaj prioritet se za njih još nije promenio. Stoga je svako ograničenje koje napravimo u vezi sa njihovom sposobnošću da izvoze naftu ispravno. Ako je Rusija spremna da prestane da napada naš energetski sektor, bićemo spremni da im odgovorimo istom merom", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ruska strana je dobila ukrajinski predlog, preko Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada se, naravno, tržište nafte i globalna tržišta, uopšte, nalaze u stanju krize zbog nerešene situacije oko Irana. Zemlje koje proizvode naftu sada, a među njima i Rusija, mogu više da zarade. A naši dronovi, naše rakete ograničavaju Rusiju u tome, hvala našim vojnicima na njihovoj preciznosti. Danas smo, posebno, razgovarali o dubokim udarima sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba", kazao je Zelenski.