Lideri Evropske unije i Velike Britanije prikrili su svoje negativne stavove prema predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu kako bi Vašington nastavio da pruža podršku kijevskom režimu, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

On se takođe pozvao na grafikon sa podacima anketa o preferencijama stanovnika različitih zemalja u vezi sa izborima za predsednika SAD 2024. godine, naglasivši da on pokazuje jaz između bloka zemalja EU i Velike Britanije i pokreta MAGA.

"EU i Velika Britanija su se trudile da sakriju, koliko god su mogle, koliko su zapravo protiv Trampa kako bi nastavile da dobijaju beneficije i podršku u vezi sa Ukrajinom", napisao je Dmitrijev na Iksu.

Dmitrijev je zaključio da su EU i Velika Britanija lojalni Kamali Haris, bivšem kandidatu za predsednika Demokratske stranke i bivšem predsedniku SAD Džou Bajdenu.