Vest je došla gotovo usput, ali nosi ozbiljnu težinu: Rusija je krenula sa masovnim slanjem satelitskih terminala „Spirit-030“ na front, praktično kao odgovor na ograničenja u korišćenju Starlink sistema.

Informaciju je prvi plasirao Sergej Beskrestnov, savetnik šefa ukrajinskog Ministarstva odbrane, poznat pod nadimkom Fleš.

U njegovoj objavi nema mnogo zadrške — „Spirit-030“ se već isporučuje u velikim količinama i koristi se na terenu. Drugim rečima, nije u pitanju eksperiment, već operativna realnost.

Zanimljivo, ovo nije prvi pokušaj ruske strane da se osloni na satelitske komunikacije. Međutim, raniji sistemi su imali ozbiljan nedostatak: bili su veliki, nepraktični i lako su ih locirali ukrajinski operateri. To ih je činilo ranjivim, gotovo predvidivim.

„Spirit-030“ menja taj obrazac. Terminal je prenosiv, manjih dimenzija i funkcioniše uz pomoć specijalnog geostacionarnog satelita.

Upravo ta kombinacija omogućila je smanjenje antene — sa 90 centimetara na svega 30. Razlika možda deluje tehnički, ali na frontu znači manje otkrivanja i veću pokretljivost.

Ova promena ne dolazi izolovano. U isto vreme, kompanija „Biro 1440“, deo „IKS Holdinga“, već je izvela u orbitu prvih 16 satelita sistema „Rassvet“.

RIA Novosti je preneo ovu informaciju, pozivajući se na izvor iz kompanije, a u stručnim krugovima se već govori o svojevrsnoj ruskoj verziji Starlinka.

Ako se pogleda unazad, vidi se da je „Spirit-030“ bio u pripremi još ranije. Ministarstvo odbrane Rusije je još prošlog juna saopštilo da su jedinice veze 144. motostreljačke divizije, u sastavu 20. armije grupacije „Zapad“, počele da koriste ove stanice.

Tada je naglašeno ono što sada dolazi do punog izražaja — manja antena znači i manju vidljivost za protivnika. U uslovima gde svaka emisija signala može biti detektovana, to nije samo tehnički detalj, već pitanje opstanka sistema.

Na terenu se, dakle, ne vodi samo borba ljudi i tehnike, već i infrastruktura koja često ostaje nevidljiva široj javnosti. „Spirit-030“ je sada deo te priče — konkretan, opipljiv i već prisutan na linijama sukoba.

Koliko će ova zamena za Starlink promeniti tok komunikacija i operacija, i da li je „Rassvet“ zaista dugoročna alternativa — to je pitanje koje tek treba da dobije jasan odgovor.