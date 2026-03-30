Najvažnije:

Zelenski: Kijev ne blokira sporazume

Oborena 102 ukrajinska drona

Rusija proterala britanskog diplomatu

Ruske trupe zauzele dva sela na istoku Ukrajine

UŽIVO

Zelenski: Zbog blokiranog kredita EU, Ukrajina neće moći da se pripremi za zimu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da zbog blokiranog kredita Evropske unije od 90 milijardi evra, od kojih je 45 trebalo da stigne ove godine, Ukrajina možda neće imati vremena da se pripremi za sledeću zimu.

Zelenski upozorio Belorusiju da ne dozvoli da je Rusija uvuče u rat

Ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski upozorio je Belorusiju da ne dozvole Rusiji da ih uvuče u rat protiv Ukrajine.

Ukrajina je spremna da upotrebi sva neophodna sredstva kako bi sprečila lansiranje raketa „orešnik“ iz Belorusije, rekao je Zelenski tokom razgovora sa novinarima.







Zelenski o mirovnim pregovorima: Ne mislim da smo u ćorsokaku

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne misli da su mirovni pregovori o okončanju rata u toj zemlji zapali u ćorsokak, i da se nada da će trilateralni sastanak između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije biti održan u narednim nedeljama.

Zelenski je novinarima rekao da je ukrajinski pregovarački tim spreman da se sastane "u bilo kojem formatu, na bilo kojem mestu, osim u Rusiji i Belorusiji", i izrazio je nadu da će se takav sastanak održati u bliskoj budućnosti, prenosi Ukrinform.

"Sada je lopta na strani i SAD i Rusije. Veoma sam zahvalan Americi što nastavlja ovaj format", istakao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je istakao da su pojedini ukrajinski saveznici "poslali signale" Kijevu o mogućim potrebnim smanjenjima udara na ruski naftni sektor usled rasta cena energenata na svetskom nivou, i istakao da je Ukrajina spremna da tako postupi ako Rusija prestane da napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Dodao je da je Ukrajina spremna i za opciju uskršnjeg prekida vatre.

Velika Britanija osuđuje "potpuno neprihvatljive" optužbe Rusije protiv diplomata

Velika Britanija je saopštila da su optužbe Rusije protiv njenih diplomata "potpuno neprihvatljive" nakon što je Moskva proterala jednog od njih iz zemlje zbog navodne ekonomske špijunaže.

Britansko ministarstvo spoljnih poslova je takođe saopštilo da Velika Britanija neće tolerisati "zastrašivanje" osoblja svoje ambasade ili njihovih porodica.

RIA: Ruske trupe zauzele dva sela na istoku Ukrajine

Ruske snage preuzele su kontrolu nad selima Novoosinovo i Luhivsko na istoku Ukrajine, prenose RIA Novsoti, pozivajući se na Ministarstvo odbrane.

FSB: Rusija proteruje britanskog diplomatu zbog špijunaže



Rusija je saopštila da je naredila britanskom diplomati da napusti zemlju nakon što je otkrila znake špijunaže, saopštila je Federalna služba bezbednosti, preneli su ruski mediji.

FSB saopštio je da je drugom sekretaru u ambasadi u Moskvi naređeno da ode u roku od dve nedelje nakon što su kontraobaveštajni oficiri FSB-a otkrili „neprijavljeno obaveštajno prisustvo“.

FSB je saopštio da je pronašao znake da je diplomata „sprovodio obaveštajne i subverzivne aktivnosti koje ugrožavaju bezbednost Ruske Federacije “, objavili su ruski mediji.

FSB je saopštio da je diplomata pokušao da dobije osetljive informacije o ruskoj ekonomiji tokom neformalnih sastanaka.

Ruska PVO oborila tokom noći 102 ukrajinska drona iznad ruskih regiona



PVO Rusije oborila je tokom noći 102 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, saopštilo rusko ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su dronovi oboreni iznad Belgorodske, Kurske, Voronješke, Rostovske, Volgogradske, Penzenske, Uljanovske i Samarske oblasti, prenela je agencija RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni i iznad Krasnodarskog kraja, Azovskog mora i Krima.

Zelenski neće pregore u Rusiji

Grad Energodar kod nuklearke Zaporožje bez struje, zbog kako tvrde lokalne vlasti, udara ukrajinske artiljerije. Volodimir Zelenski poručio iz Katara da prihvata pregovore bilo gde osim u Rusiji ili Belorusiji.

Savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov pozvao Vašington da izvrši pritisak na Kijev i sprovedu sporazume postignute u Enkoridžu na Aljasci.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da Kijev neće biti strana koja blokira dalje mirovne pregovore i spreman je da ih održi bilo gde osim u Rusiji i Belorusiji.

Zelenski je prethodno doputovao u Jordan gde je sa tamošnjim zvaničnicima vodio razgovore čiji su glavni fokus bili, kako je rekao, odbrana i bezbednost.

Pomoćnik predsednika Rusije Vladimira Putina, Jurij Ušakov, pozvao je svoje američke kolege da izvrše pritisak na Kijev i sprovedu sporazume postignute u Enkoridžu, na Aljasci.

Gradonačelnik Energodara, koji je pod kontrolom Moskve, Maksim Puhov kaže da su ukrajinske trupe pokrenule artiljerijski napad na grad, u kojem se nalazi nuklearna elektrana Zaporožje, zbog čega je u gradu nestalo struje.

U subotu su ukrajinski dronovi su, prema tvrdnjama ruske strane, nekoliko puta pogodili Energodar.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske snage zauzele selo Kivšarovku u Harkovskoj oblasti.

Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto ocenio je da umešanost Ukrajine u mađarske parlamentarne izbore postaje sve očiglednija kako se približava 12. april, dan njihovog održavanja.