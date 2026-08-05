Ludovik, Florijan i Džonatan Delme uspeli su da ulove severnoplavu tunu (Thunnus thynnus), dugačku 2,6 metara i tešku čak 230 kilograma!

Ovakav ulov, inače, smatra se izuzetnim čak i za iskusne ribare, prenosi France3. Neobičan trenutak zabeležen je kamerom, a vidimo kako se trojica muškaraca dugo bore, pokušavajući da izvuku iz dubina Sredozemnog mora ogromnu ribu.

Nakon izvesnog vremena, na površini vode se pojavila severnoplava tuna. Braća nisu krila oduševljenje, a jedan od njih je od sreće bacio kačket na palubu, piše France 3.

“Posle godina traganja, neuspeha i istrajnosti, konačno smo sreli diva kojem smo se toliko nadali“, napisao je Florijan na Fejsbuku.

On je dodao da će ovaj trenutak “zauvek pamtiti” i zahvalio moru na “neverovatnom poklonu“.

Severnoplava tuna jedna je od najvećih vrsta tuna na svetu.

Može da dostigne težinu i do 700 kilograma, ali je tokom osamdesetih godina prošlog veka bila ozbiljno ugrožena zbog prekomernog izlova.

Zbog toga su od 2010-ih uvedene stroge mere zaštite i ograničenja, uključujući kvote koje određuju koliko jedinki može biti ulovljeno širom sveta.