Pijani, bučni muškarci ušli su u kafić koji se zatvarao u Jevpatoriji i izazvali scenu nakon što im je odbijena usluga. Konobarica je povređena. Pokrenut je krivični postupak.

Incident se dogodio 21. juna. Trojica pijanih muškaraca navodno su ušla u nargila bar i zahtevala piće. Bilo je kasno, a lokal se zatvarao. Odbijeni su. To se nije dopalo muškarcima, pa je jedan od njih stao za šank, psujući i neprestano vičući. Zatim je jedan od „gostiju“ oteo telefon od 24-godišnje konobarice. Ona je pokušala da ga vrati, ali ju je najnasilniji od njih gurnuo, zbog čega je pala i povredila se.

Svi učesnici tuče su identifikovani i pokrenut je krivični postupak zbog huliganstva koje je počinila grupa pojedinaca, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Krim.