"Vidimo da ako su se ranije zemlje NATO-a ograničavale na podršku kijevskom režimu, koji je na vlast došao nezakonito, oružanim putem, uz pomoć državnog udara, sada na Zapadu otvoreno govore o tome da se spremaju za rat sa nama i povećavaju vojne ofanzivne budžete", naglasio je.

Istovremeno, kako kaže, za opravdanje takvih izdataka i radikalne militarizacije svojih država, rukovodstva zemalja NATO-a i Evropske unije, kao i ranije, koriste lažne tvrdnje o navodnoj ruskoj vojnoj pretnji.

"Oni još uvek nisu došli do toga da sa svojih teritorija nešto lansiraju. Razumeju da će uslediti uzvratni udar. To svi razumeju ili bi morali da razumeju", podvukao je Putin.

Putin je naglasio da ceo Zapad radi u korist Ukrajine, isporučujući Kijevu dronove, a zemlje NATO-a koje su omogućile da se bespilotne letelice lansiraju na Rusiju sa njihovih teritorija, očigledno ne shvataju posledice.

"Uvek, praktično u svim vremenima su nas provocirali, provocirali, provocirali. A kada počnemo da branimo svoje interese, kažu: 'Eto, Rusija je agresivna'. I odmah nastavljaju sa onim što su prvobitno planirali", rekao je ruski predsednik.

Rusija je bila primorana da stane u zaštitu ljudi Donbasa i da započne SVO nakon što je Zapad odustao od Minskih sporazuma, naglasio je Putin.

"Oni su započeli borbena dejstva u Donbasu, koristili avijaciju, tenkove i artiljeriju protiv civilnog stanovništva. Osam godina smo trpeli i pokušavali da se dogovorimo, a zatim su rekli da neće poštovati Minske sporazume. Bili smo primorani da stanemo u odbranu ljudi koji tamo žive, koji sebe smatraju Rusima i delom ruskog sveta", objasnio je ruski lider.

On se osvrnuo i na nedavno pismo koje mu je lider kijevskog režima Vladimir Zelenski uputio sa predlogom za pokretanje direktnih pregovora između Ukrajine i Rusije i lični sastanak radi razgovora o okončanju sukobe.

"Ne, takva obraćanja ne stvaraju preduslove (za pregovore). Na šta se ona svode? Na to da se, sasvim suprotno, stvori konfliktni potencijal. I eto on je poslao to pismo, oni stalno govore: 'želimo lični sastanak'. I šta? Pa onda se kroz tri dana desi napad na Starobeljsk. Kako to razumeti? Kakvi su to preduslovi za lični susret i pregovore?", rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, shema delovanja takozvanog lažnodemokratskog Zapada je veoma jednostavna.

"Prvo stvaraju pretnje našoj zemlji, primoravaju nas da preduzimamo mere neophodne za samoodbranu, a zatim nas odmah optužuju za sve smrtne grehe kako bi opravdali nastavak svoje agresivne politike i delovanja protiv Rusije", dodao je ruski predsednik.

Putin je posetio da su isto tako i nakon napada 22. juna 1941. godine na Sovjetski Savez, Zapad i nacistička Nemačka pokušali su da optuže SSSR i Staljina za agresiju protiv onoga što se danas naziva "Kolektivnim zapadom".

"Naglasiću, Rusija dosledno zastupa ravnopravnu i nedeljivu bezbednost za sve. Uvereni smo da se to može postići samo stvaranjem multipolarnog sistema međunarodnih odnosa koji će pouzdano osigurati vojnu bezbednost svake države. Istovremeno, spremni smo da operativno i adekvatno odgovorimo na svaku spoljnu i unutrašnju pretnju", podvukao je ruski lider.

Putin je dodao da ruski vojnici i oficiri hrabro izvršavaju zadatke u okviru SVO.

"Naši momci ih potiskuju, potiskuju ih na svim pravcima linije fronta, na svim. Nema nijednog mesta gde je suprotno", istakao je ruski lider i dodao da ruska vojska završava oslobađanje Konstantinovke.

Prema njegovim rečima, ruska vojska svakodnevno napreduje i doći će gde treba.

"U skladu sa Državnim programom naoružanja, redovno se modernizuje nuklearna trijada, kopnene snage, raste borbeni potencijal Vazdušno-kosmičkih snaga i Ratne mornarice", naglasio je Putin.

On je posebno istakao da je sa početkom Specijalne vojne operacije došlo do kvalitativnog razvoja mnogih vrsta naoružanja.

"Tokom prošle godine u borbenim uslovima je testirano više od hiljadu uzoraka naoružanja i tehnike, uključujući bespilotne letelice sa unapređenim sistemima navođenja i lutajuću municiju, robotske sisteme različite namene i mnogo toga drugog", rekao je Putin.

Ruski lider je istakao da se u realnim borbenim uslovima testira širok spektar savremenih vojnih sistema.

"Pritom je uspostavljena brza razmena informacija između trupa na prvoj liniji fronta i odbrambenih preduzeća. Stvoreni kanali povratnih informacija omogućavaju nam da prikupljamo podatke o efikasnosti oružja i tehnike i da uzmemo u obzir ocene vojnika koji ih koriste na bojnom polju", dodao je Putin.

On je podvukao da svakako nikakav napredak u proizvodnji najmodernijeg oružja ne može zameniti hrabrost i profesionalizam ruskih vojnika.

"Ključ uspeha Specijalne vojne operacije su vojni kolektivi, a njihova rukovodeća i usmeravajuća snaga bili su i ostali oficiri", rekao je Putin.

Prema rečima ruskog lidera, odgovorni zadaci stoje i pred onim oficirima koji popunjuju redove FSB-a, MUP-a, Ruske nacionalne garde, Ministarstva za vanredne situacije, Federalne službe zaštite, Istražnog komiteta, vojnog tužilaštva i dr.

"Vidimo da u mnogim oblastima rada ovih struktura postoji ozbiljan napredak. Potrebno je i dalje učvršćivati i razvijati sve pozitivne tendencije, odlučno se boriti protiv terorizma, korupcije i kriminala, osigurati vladavinu prava, ustavni i društveni poredak, kao i prava i interese građana naše zemlje", dodao je ruski lider.

I naravno, kako kaže, važno je nastaviti pomoć vojnicima u sprovođenju Specijalne vojne operacije, kao i pružati podršku u jačanju bezbednosti u oslobođenim, istorijskim regionima Rusije.