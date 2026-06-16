Slovačka je dobila novog miljenika žena, ali ne sa modne piste ili iz sveta filma, već iz politike.

Reč je o 34-godišnjem Janu Kubiku, predsedniku opštine Ihrač, koji je preko noći postao prava senzacija nakon gostovanja u popularnoj emisiji "Inkognito" na televiziji JOJ.

Njegov izgled, šarm i atletska građa odmah su privukli pažnju publike i članova žirija, koji su bili ubeđeni da je reč o profesionalnom modelu.

- Čak i ako se time ne bavi, trebalo bi odmah da počne. Mislim da je Jan model ili fotomodel - rekla je oduševljena glumica Zuzana Kubovčikova Šebova.

Međutim, pravo iznenađenje usledilo je kada su saznali da je Jan zapravo dugogodišnji predsednik male opštine Ihrač, koja ima nešto više od 400 stanovnika.

U politiku ušao sa 26 godina

Kubik se politikom bavi već osam godina, a kaže da je sve počelo iz želje za novim izazovima.

- Imao sam samo 26 godina. Za mene je to bila velika avantura i želeo sam da iskusim nešto potpuno drugačije - rekao je on.

Pored posla predsednika opštine, peva u bendu i aktivno igra fudbal.

Žene poludele za njim

Nakon emisije društvene mreže preplavili su komentari oduševljenih žena.

Jedna od najčešćih tema bila je kako doći do njegovog broja telefona.

Ozbiljno razmišljam da se preselim tamo - napisala je jedna korisnica.

Već ga tražim na mapi - dodala je druga.

Ova fotelja je tesna za takvo telo - našalila se treća.

Sudeći po reakcijama, malo mesto Ihrač moglo bi uskoro da postane mnogo popularnije nego što je ikada bilo.