Slovačka je dobila novog miljenika žena, ali ne sa modne piste ili iz sveta filma, već iz politike.

Reč je o 34-godišnjem Janu Kubiku, predsedniku opštine Ihrač, koji je preko noći postao prava senzacija nakon gostovanja u popularnoj emisiji "Inkognito" na televiziji JOJ.

Njegov izgled, šarm i atletska građa odmah su privukli pažnju publike i članova žirija, koji su bili ubeđeni da je reč o profesionalnom modelu.

 - Čak i ako se time ne bavi, trebalo bi odmah da počne. Mislim da je Jan model ili fotomodel - rekla je oduševljena glumica Zuzana Kubovčikova Šebova.

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Međutim, pravo iznenađenje usledilo je kada su saznali da je Jan zapravo dugogodišnji predsednik male opštine Ihrač, koja ima nešto više od 400 stanovnika.

U politiku ušao sa 26 godina

Kubik se politikom bavi već osam godina, a kaže da je sve počelo iz želje za novim izazovima.

 - Imao sam samo 26 godina. Za mene je to bila velika avantura i želeo sam da iskusim nešto potpuno drugačije - rekao je on.

Pored posla predsednika opštine, peva u bendu i aktivno igra fudbal.

Žene poludele za njim

Nakon emisije društvene mreže preplavili su komentari oduševljenih žena.

Jedna od najčešćih tema bila je kako doći do njegovog broja telefona.

  • Ozbiljno razmišljam da se preselim tamo - napisala je jedna korisnica.
  • Već ga tražim na mapi - dodala je druga.
  • Ova fotelja je tesna za takvo telo - našalila se treća.

Sudeći po reakcijama, malo mesto Ihrač moglo bi uskoro da postane mnogo popularnije nego što je ikada bilo.