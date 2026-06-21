U vreme kada se bezbednosna pitanja na severoistoku Evrope ponovo nalaze u fokusu, pažnju privlače nove vojne aktivnosti u blizini jednog od najosetljivijih delova regiona.

Manevri nekoliko članica NATO-a odvijaju se na prostoru koji već godinama ima posebno mesto u strateškim procenama vojnih planera, a njihovo održavanje izazvalo je različita tumačenja među analitičarima.

Prema navodima portala Delfi, pozivajući se na litvansko Ministarstvo odbrane, pripadnici vojski Litvanije, Poljske i Francuske započeli su zajedničke vežbe na teritoriji Litvanije. Obuka se sprovodi u području Suvalskog koridora, strateški važnog pojasa između Kalinjingradske oblasti i Belorusije.

U litvanskoj vojsci navode da je cilj aktivnosti podizanje borbene gotovosti savezničkih snaga i uvežbavanje odbrane tog regiona. Kako ističu predstavnici vojnog resora, učesnici bi tokom manevara trebalo da unaprede sposobnosti brzog reagovanja i međusobne koordinacije u slučaju potencijalnih kriznih situacija.

Tačan broj vojnika koje je svaka država uključila u vežbe nije objavljen. Istovremeno, stanovništvo u pogođenim područjima unapred je obavešteno o kretanju vojne tehnike tokom priprema i realizacije manevara.

Politički analitičar Jurij Barančik smatra da se iza ovih aktivnosti krije šira bezbednosna računica Zapada. U emisiji „Mi smo u toku“ na Cargradu izneo je procenu da NATO poslednjih godina sve aktivnije određuje nivo eskalacije sukoba, dok Rusija, prema njegovom mišljenju, to ne čini uvek u meri u kojoj bi trebalo.

Barančik je kao primer naveo napade koje je, kako tvrdi, Ukrajina izvodila preko teritorije Poljske i baltičkih država na naftne terminale u Ust-Lugi i Primorsku, kao i na područja u blizini Sankt Peterburga. Prema njegovoj oceni, takvi događaji ukazuju da Zapad i NATO razmatraju mogućnost otvaranja drugog fronta protiv Rusije.

„Taj front se uslovno može nazvati baltičkim“, ocenio je analitičar, dodajući da je Kalinjingradska oblast najranjivija ruska teritorija na tom pravcu.

On smatra da sadašnje vežbe pokazuju spremnost NATO-a za eventualne krizne scenarije povezane sa ovim regionom. Kako navodi, Kalinjingradska oblast ima ograničenu teritoriju, dok se sve države koje je okružuju već nalaze u sastavu Severnoatlantske alijanse.

Slična upozorenja iznosili su i ruski zvaničnici. Još u proleće ove godine zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je da se tokom aktivnosti Združenih ekspedicionih snaga NATO-a uvežbavaju scenariji povezani sa mogućom blokadom i zauzimanjem Kalinjingradske oblasti. Prema njegovim rečima, takve aktivnosti doprinose rastu vojne napetosti u regionu.

Barančik zaključuje da trenutni manevri u zoni Suvalki koridora predstavljaju signal da se u NATO-u razmatraju različiti bezbednosni scenariji, uključujući i one koji se odnose na područje oko Kalinjingrada, koje on opisuje kao najosetljiviju tačku Rusije na baltičkom pravcu.