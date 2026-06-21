"Što se tiče moje popularnosti, to što sam tvoja prijateljica sigurno nije doprinelo njenom rastu, niti ona zavisi od mog odnosa sa tobom. Moja popularnost proizlazi iz sposobnosti da štitim nacionalne interese Italije, a upravo to sam oduvek činila", istakla je Meloni, prenosi Ansa.

Ona je na Instagramu napisala da je to činila i kada je reč o američkim vojnim bazama u Italiji.

"Njihovo korišćenje regulisano je sporazumima koje smo uvek poštovali i koji neće moći da budu prekršeni dok sam ja predsednica vlade. Italija ostaje suverena država", poručila je Meloni.

Ona je istakla da u svakom slučaju, njena popularnost nije njegova stvar.

"Predlažem ti da se usredsrediš na svoju", naglasila je italijanska premijerka.

Ona je navela da je to njen odgovor na poslednju objavu Donalda Trampa koja se odnosi na nju.

"Ali neću više da se vraćam na ovu temu, jer i dalje verujem u jedinstvo Zapada i ne mislim da je ovo spektakl dostojan naše odgovornosti", napisala je Meloni na Instagramu.

U poruci upućenoj američkom predsedniku, Meloni je njegove izjave opisala kao "besmislene napade".

Tramp je ponovo danas kritikovao Meloni, tvrdeći da joj je popularnost u padu i optuživši je da je ranije odbila saradnju sa SAD u vezi sa Iranom, a da sada želi da obnovi odnose nakon američke vojne pobede nad Teheranom.

"Italijanska premijerka Đorđa Meloni iznova i iznova je tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Njena popularnost u Italiji je u padu, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je bilo reči o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje (ali isto važi i za NATO, kada smo već kod toga)", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.