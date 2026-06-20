Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei saopštio je danas da je iranska delegacija "Minab 168" otputovala je u Švajcarsku kako bi izvršila pritisak na Sjedinjene Američke Države da ispune svoje obaveze prema Memorandumu o razumevanju (MoU), posebno obavezu da osiguraju da Izrael prestane sa napadima na Liban.

On je istakao da razgovori u Švajcarskoj ne predstavljaju novu rundu pregovora, već konsultacije o implementaciji ranije postignutog dogovora, koji su, kako je naveo, formalno elektronski potpisali lideri dve zemlje.

"Ovo putovanje je u suštini usmereno na zahtevanje ispunjenja obaveza druge strane. Svako razumevanje ili dogovor se na kraju testira tokom faze implementacije", rekao je Bagei, prenosi Press TV.

On je precizirao da je cilj Teherana da na razgovorima u Švajcarskoj proceni kako druga strana namerava da ispuni svoje obaveze i da zatraži garancije u vezi sa tim.

"Druga strana mora preduzeti neophodne korake što je pre moguće. U suprotnom, ceo sporazum je u problemu", upozorio je portparol iranskog ministarstva.

Prema njegovim rečima, pregovori o konačnom sporazumu mogu početi tek nakon što prethodne obaveze navedene u klauzulama 1, 4, 5, 10 i 11 memoranduma počnu da se primenjuju u praksi.

"Nažalost, trenutno nismo svedoci te situacije", rekao je.

Bagei je dalje upozorio da su kršenja primirja u Libanu od strane Izraela dovela u opasnost čitav memorandum o razumevanju između Teherana i Vašingtona, napominjući da SAD nisu uspele da ispune svoju obavezu da obuzdaju Izrael.

Dodao je da prva klauzula memoranduma, prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, predstavlja centralni stub međusobnih obaveza koje su dve strane dogovorile.

"Iako je Iran ostao posvećen svojim obavezama, druga strana je bila obavezna da primora izraelski režim da obustavi napade u Libanu. Njen propust da to učini predstavlja jasno kršenje sporazuma", ocenio je iranski zvaničnik.

Dodao je da su obaveze u vezi sa okončanjem pomorske blokade i ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza ispunjene, Bagei je naglasio da se memorandum mora tretirati kao sveobuhvatni paket.

"Ako se jedan deo sporazuma ne sprovede, ceo memorandum dolazi u pitanje, posebno Prva klauzula, koja je njegova najvažnija odredba", rekao je on i upozorio da bi "sporazum mogao da se suoči sa ozbiljnim poteškoćama ukoliko se brzo ne preduzmu korektivne mere".

Bagei je rekao da Iran ostaje posvećen sprovođenju memoranduma i da neće štedeti napore da osigura njegovo sprovođenje, ali da insistira na principu "obaveza za obavezu"

"Ako druga strana ne ispuni svoje obaveze, Islamska Republika Iran će svakako preduzeti neophodne mere", istakao je.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da će se tehnički razgovori između SAD i Irana održati u nedelju u Burgenstoku, u Švajcarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katara.