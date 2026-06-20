Prava drama odigrala se u Edinburgu u Škotskoj, kada je za sada neidentifikovani muškarac naoružan sekirom napao prolaznike u blizini jedne lokalne džamije, pri čemu je povređeno pet osoba.

Incident se dogodio u trenutku kada se u okolini verskog objekta nalazio veliki broj vernika i građana, što je izazvalo paniku i stampedo, prenosi britanski Mirror.

Brzom intervencijom policije napadač je savladan i uhapšen na licu mesta pre nego što je uspeo da izazove još teže posledice. Tokom hapšenja, prema navodima očevidaca i policijskih izveštaja, osumnjičeni je uzvikivao da „spasava zemlju“ i vređao pripadnike islamske zajednice.

Kako se navodi, vikao je da želi da očisti državu od „muslimanskih gadova koji siluju žene i decu“, zbog čega istražitelji razmatraju mogućnost da je reč o ekstremistički motivisanom napadu iz mržnje.

Svih petoro povređenih hitno je prevezeno u bolnice u Edinburgu. Lekari navode da su pod stalnim nadzorom, a stepen povreda za sada nije zvanično saopšten.

Policija Škotske i antiterorističke jedinice preuzele su istragu o ovom napadu. Područje oko džamije je blokirano, a širom grada pojačane su mere bezbednosti oko verskih objekata i institucija manjinskih zajednica zbog straha od eventualnih novih napada.