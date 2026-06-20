Giljemo i još jedna osoba poginuli su juče kada se laki avion Cesna 421 srušio u polje kod grada La Bol u departmanu Loar Atlantik.

Neimenovani izvor blizak nistrazi rekao je za Figaro da je 69-godišnji biznismen pilotirao avionom.

Kompanija “Ubisoft je u saopštenju navela da je sa tugom primila vest o smrti Kloda Giljemoa, suosnivača Grupe i predsednika korporacije Giljemo.

Zajedno sa četvoricom braće, Ivom, Mišelom, Kristijanom i Žerarom, Klod Giljemo je osnovao Ubisoft 1986. godine kako bi diversifikovao aktivnosti porodičnog biznisa, koji se do tada fokusirao na poljoprivredne proizvode.

Giljemo je bio vlasnik aviona Cesna 421, dvomotorca koji se srušio u petak na jednom polju, a instruktor iz Rena, koji je sa njim bio u avionu, takođe je poginuo.

Dvomotorni avion Cesna 421 poleteo je sa aerodroma u Renu za La Bol, gde se ovog vikenda održava okupljanje vlasnika lakih aviona, preneo je lokalni list Ouest-Frans navodeći da je Klod Giljemo, član letačkog kluba La Bol, trebalo da prisustvuje ovom događaju.

Po dolasku vatrogasnih ekipa na lice mesta, letelica je već bila u plamenu koji se širio na okolnu vegetaciju, a vatrogasci su potvrdili smrt dve osobe, navodi se u saopštenju vatrogasne službe Loara-Atlantik.

Okolnosti nesreće i identitet žrtava nisu prvobitno objavljeni.

Požar koji je izbio nakon pada aviona brzo su ugasile hitne službe, a u gašenju su učestvovala 63 vatrogasca sa 29 vozila.