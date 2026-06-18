Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 18. jun 2026 u 18:14 časova, na području grčkog ostrva Krit.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 34.83 i dužine 26.06.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 11 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.