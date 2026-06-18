Sjedinjene Američke Države ce ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovo uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu sa SAD, rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset.
- Predsednik SAD Donald Tramp je istakao da ćemo biti spremni da ponovo pokrenemo pregovore ako Iran ne uradi ono što kaže da ce uraditi u okviru vremenskog okvira ovih razgovora - rekao je Hegset u Briselu nakon sastanka sa ministrima odbrane NATO.
Kako je naveo, ako Iran ne ispuni obaveze, SAD su onda više nego sposobne da ponovo uvedu čvrstu blokadu.
Predsednici SAD i Irana potpisali su digitalno, na daljinu, Memorandum o razumevanju o okončanju rata te dve zemlje.
Prema 14 tačaka Memoranduma, koje je objavio CNN, između ostalog se predviđa trenutni prekid vojnih operacija, otvaranje Ormuskog moreuza, a Iran se obavezuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje.
Hegset napao NATO saveznike
Hegset je danas optužio saveznike iz NATO-a da već duže vreme isključivo traže pomoć od SAD i daju slab doprinos zajedničkim snagama.
- NATO je predugo bio papirni tigar i jednosmerna ulica. Došlo je vreme za promene -rekao je Hegset na sastanku ministara odbrane članica Alijanse.
On je najavio danas da će Pentagon sprovesti šestomesečnu reviziju raspoređivanja američkih vojnih snaga u Evropi, bez protekcije i pristrasnosti.
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