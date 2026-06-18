Rusija i zemlje ASEAN-a pozdravljaju zaključivanje memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana. Ruski predsednik Vladimir Putin je to izjavio tokom svog govora nakon samita Rusija-ASEAN u Kazanju, prenose RIA Novosti.

„Jednoglasno smo pozdravili sporazume između iranske i američke strane o okončanju vojnog sukoba i radu na parametrima budućeg mirovnog sporazuma“, rekao je šef ruske države.

Prema rečima ruskog lidera, činjenica da su memorandum potpisali predsednici Sjedinjenih Država i Irana omogućava nam da očekujemo da će dokument činiti osnovu za buduće sporazume.