Glavna urednica RT-a i međunarodne medijske grupe „Rusija sevodnja“ Margarita Simonjan nazvala je milosrđe glavnom osobinom ruskog predsednika Vladimira Putina.

– Vladimir Vladimirovič Putin je čovek koji poseduje neverovatno razvijenu osobinu koju smatram neophodnom za ljudsko biće i ona je na nivou, kako mi se čini, bliskom visokim standardima koje nam je zaveštao Isus Hrist. Ta osobina se zove milosrđe. Vladimir Vladimirovič je veoma milosrdan čovek. Veoma – rekla je Simonjan u intervjuu sa profesorom Džangom Vejvejem, direktorom Instituta za kineske studije na Univerzitetu „Fudan“.

Prema njenim rečima, Putinov nastup na međunarodnoj sceni kod mnogih stvara drugačiji utisak.

– Možda se sa strane tako ne čini zbog njegove samouverenosti, smelosti i načina na koji govori na međunarodnoj sceni. Zbog toga se može pomisliti čak i da je okrutan, ali to nije istina – navela je Simonjan.

Ona smatra da tu stranu ruskog predsednika ne mogu da vide ljudi koji nisu imali priliku da ga upoznaju.

– Ova osobina nije i ne može da bude očigledna ljudima koji ga lično ne poznaju i koji nisu imali lični kontakt sa njim – objasnila je.

Govoreći o privatnoj komunikaciji sa ruskim predsednikom, Simonjan je rekla da bi o tome mogla dugo da priča.

Istakla je da posebno ceni tu osobinu kod Putina i da je ponosna što sebe smatra delom njegovog tima.