Podjednako ugrožavaju i ljude i kućne ljubimce, zbog čega je pravovremena zaštita izuzetno važna.

Njihova aktivnost je najizraženija u toplijim mesecima, pa je boravak u prirodi, dvorištu ili parkovima uvek potencijalni rizik ako se ne preduzmu mere opreza.

Stručnjaci ističu da prisustvo krpelja u dvorištu možete proveriti jednostavnim testom. Potrebno je uzeti beli čaršav ili tkaninu, pričvrstiti je za štap i lagano prevlačiti preko trave i niskog rastinja. Krpelji će se, ukoliko su prisutni, zakačiti za svetlu površinu i postati lako uočljivi kao sitne tamne tačke.

Kada je u pitanju prevencija, ključ je u redovnom održavanju prostora. Krpelji najviše vole vlažna, senovita i zapuštena područja, pa je važno redovno uklanjati suvo lišće i granje, kositi travu, proređivati žbunje i kontrolisati prisustvo glodara.

Ako živite u naseljenom području, preporučuje se i zajedničko delovanje sa komšijama, jer se krpelji lako mogu vratiti sa susednih, neuređenih parcela.

U slučaju jače najezde, koriste se akaricidi – hemijska sredstva namenjena uništavanju krpelja u svim fazama razvoja. Njihova primena zahteva oprez, zaštitnu odeću i striktno pridržavanje uputstva proizvođača, kao i izbegavanje boravka na tretiranim površinama nekoliko sati nakon prskanja.

Pored hemijskih, sve više se koriste i prirodne metode zaštite. Određene biljke, poput persijske i dalmatinske kamilice, poznate su po svom repelentnom dejstvu. One se mogu saditi duž ivica dvorišta ili u blizini mesta za odmor.

Pomoć mogu pružiti i eterična ulja lavande, geranijuma i citronele, koja se razblažena u vodi mogu koristiti za povremeno prskanje prostora.

Tokom boravka u prirodi, jedan od jednostavnijih trikova jeste korišćenje vate natopljene eteričnim uljem čajevca, lavande, eukaliptusa ili karanfilića. Smatra se da intenzivan miris može delovati kao prirodna barijera i otežati krpeljima da pronađu domaćina.

Ipak, važno je naglasiti da nijedna metoda ne pruža potpunu zaštitu. Najbolji efekat se postiže kombinacijom redovnog održavanja dvorišta, adekvatne odeće i prirodnih ili hemijskih repelenata.

Pravovremena prevencija ostaje ključna u smanjenju rizika od ujeda i potencijalnih zdravstvenih komplikacija koje krpelji mogu izazvati.