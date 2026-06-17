Posebnu pažnju izazvale su kazne koje se odnose na ponašanje vozača i pešaka na pešačkim prelazima.

Prema novim propisima, vozač koji zaustavi vozilo na pešačkom prelazu može biti kažnjen sa 30 evra. Ista novčana kazna predviđena je i za pešake koji prelaze ulicu dok je na semaforu uključeno crveno svetlo.

Iako je novčani iznos isti, turisti u Grčkoj bi trebalo da znaju reč je o različitim prekršajima. Zaustavljanje vozila na pešačkom prelazu smatra se ometanjem bezbednog prolaza pešaka i može dovesti do dodatnih administrativnih mera ukoliko vozilo duže blokira prelaz.

Kazne za pešake prvi put jasno definisane

Novi zakon po prvi put precizno uređuje odgovornost pešaka. Osoba koja pređe ulicu na crveno svetlo može biti kažnjena sa 30 evra, a cilj ove mere je povećanje bezbednosti i smanjenje rizičnog ponašanja u saobraćaju.

Istovremeno, grčke vlasti naglašavaju da se zaustavljanje na pešačkom prelazu ne može izjednačiti sa prolaskom kroz crveno svetlo, koji predstavlja mnogo ozbiljniji prekršaj.

Za prolazak na crveno kazna 700 evra

Najstrože sankcije predviđene su za vozače koji prođu kroz crveno svetlo na raskrsnici. Za taj prekršaj propisana je novčana kazna od 700 evra, uz oduzimanje vozačke dozvole na 60 dana.

Iako mnogi vozači na pešačkom prelazu završe nenamerno zbog zastoja u saobraćaju ili promene signalizacije, grčke vlasti poručuju da se i takvo ponašanje smatra narušavanjem saobraćajnih pravila i potencijalnim rizikom za bezbednost pešaka.

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