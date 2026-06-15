Kako se navodi, u španskim i belgijskim gradovima prikupljeno je najviše ostataka ove droge u otpadnim vodama. Španski gradovi Barselona, Ljeida i Santijago de Kompostela našli su se na vrhu liste sa 1.405 miligrama kokaina pronađenog u proseku na 1.000 stanovnika, prenosi Juronjuz. Antverpen, u Belgiji, je na drugom mestu sa 1.382 miligrama, a slede Granada u Španiji, zatim Amsterdam, pa Lijež i Brisel u Belgiji.

Podaci o otpadnim vodama takođe otkrivaju gde upotreba kokaina najbrže raste. Organizacija "Evropa u pokretu" analizirala je stope rasta među gradovima koji su iz svojih otpadnih voda sakupili najmanje 500 miligrama reziduala kokaina na 1.000 stanovnika.

Kako se navodi, Španija se trenutno čini glavnom žarištem, pa su Barselona i Ljeida zabeležile najveći porast u Evropi, kako u procentualnom, tako i u apsolutnom smislu. I u drugim zemljama, kao što je Slovenija, takođe je zabeležen nagli porast u apsolutnom smislu, posebno oko gradova Velenje, Domžale i Kamnik. Kako prenosi Juronjuz, u Danskoj su takođe registrovani povišeni nivoi ostataka kokaina u otpadnim vodama, a prednjače gradovi Esbjerg, Olborg i Kopenhagen.

EUDA je takođe sprovela anketu u kojoj je pitala evropske građane da li su uzimali kokain u poslednjih 12 meseci, pre objavljivanja studije. Rezultati istraživanja pokazali su da Norveška i Holandija imaju najveći procenat konzumiranja ove droge. Najmanje 2,9 odsto odraslih u tim zemljama reklo je da su koristili kokain u poslednjih 12 meseci, dok je na drugom mestu Francuska sa 2,7 posto, zatim sledi Španija sa 2,5 procenta i Irska sa 2,4 odsto. Kako pokazuje anketa, stope su veće među mlađim ljudima, starosti između 15 i 34 godine.

Najnoviji podaci EUDA pokazuju takođe da je u Španiji prijavljena najveća količina zaplenjenog kokaina od 124 tone samo u 2024. godini. Na drugom mestu našla se Francuska sa 53,5 tona zaplenjenog kokaina. Istovremeno, ove količine su značajno smanjene u Belgiji, gde je zabeležen pad za 64 posto, dok je u Nemačkoj količina zaplenjenog kokaina opala za 45 odsto, a u Holandiji za 36 procenata.

"Iako je ukupna količina koju su zaplenile članice EU smanjena 2024. godine, broj pojedinačnih akcija je zapravo porastao na 97.000, što ukazuje na promenu ruta i metoda trgovine, a ne na smanjenje količina koje se isporučuju Evropi", navodi EUDA. Konkurencija na tržištu kokaina je glavni pokretač kriminala, uključujući nasilje i ubistva povezana sa bandama narko dilera u nekim zemljama.

Širom Evrope, završna faza isporuke droge često se obavlja manjim čamcima, koji pristaju u udaljena priobalna područja u Portugalu i Španiji, koristeći plaže, ili male marine kako bi izbegli otkrivanje.

Masovna operacija koju je koordinirao Evropol u aprilu sprovedena je duž glavne rute trgovine drogom preko okeana, poznatom kao Atlantski kokainski put. Aktivnosti sprovođenja zakona fokusirane su na istočnoatlantski koridor između španskih Kanarskih ostrva i portugalskih Azora.

Operacija je rezultirala zaplenom 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša, dok su 54 osobe uhapšene, a osam plovila presretnuto.