Koristimo ih gotovo svakodnevno za sečenje papira, tkanine, ambalaže i brojnih drugih materijala, ali malo ko obraća pažnju na jedan detalj koji se nalazi na gotovo svakom paru makaza.

Reč je o otvorima za prste na drškama. Na prvi pogled deluje kao da su različite veličine rezultat dizajnerskog rešenja ili estetskog izbora proizvođača. Međutim, iza tog detalja krije se praktično objašnjenje koje direktno utiče na udobnost, preciznost i efikasnost sečenja.

Stručnjaci ističu da razlika u veličini otvora nije slučajna. Veći otvor namenjen je za više prstiju, najčešće srednji, domali i mali prst. Kada se nekoliko prstiju nalazi u istom otvoru, korisnik može da primeni veću silu prilikom zatvaranja makaza, što olakšava sečenje debljih i otpornijih materijala.

Sa druge strane, manji otvor predviđen je za palac. Njegova uloga nije da stvara snagu, već da omogućava precizno upravljanje pokretima gornjeg dela makaza. Zahvaljujući ovoj raspodeli, pokreti postaju prirodniji, a ruka se manje zamara čak i tokom dužeg korišćenja.

Ergonomija je ključni razlog zbog kojeg je ovakav dizajn opstao decenijama. Prilikom sečenja važno je da šaka zadrži stabilan i prirodan položaj. Veći otvor pruža oslonac i stabilnost, dok palac kroz manji otvor kontroliše smer i preciznost pokreta. Na taj način se smanjuje opterećenje zglobova i mišića šake.

Zbog toga profesionalci koji svakodnevno koriste makaze, poput krojača, frizera, dizajnera ili kancelarijskih radnika, posebnu pažnju posvećuju obliku i ergonomiji drški. Čak i male razlike u konstrukciji mogu značajno uticati na udobnost tokom višesatnog rada.

Još jedna zanimljivost vezana za makaze jeste činjenica da većina modela nije potpuno univerzalna. Iako mnogi smatraju da su sve makaze iste, postoje posebni modeli za dešnjake i levoruke osobe.

Razlog leži u položaju sečiva. Kod makaza za dešnjake konstrukcija omogućava da pritisak koji stvara šaka dodatno pritiska sečiva jedno uz drugo, što rezultira čistijim i preciznijim rezom. Kada se iste makaze koriste levom rukom, pritisak može da razdvaja sečiva, pa se papir, karton ili tkanina teže seku.

Zbog toga proizvođači prave posebne modele za levoruke korisnike, kod kojih je raspored sečiva obrnut. Na taj način i oni mogu da ostvare isti nivo preciznosti i kontrole tokom rada.

Iako većina ljudi nikada ne razmišlja o ovim detaljima, upravo oni čine razliku između prosečnog i udobnog alata. Različite veličine otvora na makazama nisu slučajnost, već rezultat dugogodišnjeg razvoja i prilagođavanja ljudskoj anatomiji. Zahvaljujući tome, sečenje postaje lakše, preciznije i manje zamorno, bez obzira na to da li koristite makaze nekoliko minuta ili nekoliko sati dnevno.