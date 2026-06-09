Indijska posada sankcionisanog naftnog tankera pozvala je u pomoć nakon što je brod juče pogođen američkom raketom kod obale Omana. U pozivu za pomoć, koji je podelio BBC Verify, navedeno je da brod gori i tone.

CENTCOM je saopštio da je brod "Mariveks" prekršio blokadu iranskih luka i da je na njega ispaljena "precizno navođena raketa" nakon što posada nije postupila po uputstvima američke vojske. Indijske vlasti su saopštile da je svih 24 člana posade spasila vojska Omana. CENTCOM je dodao da je "Mariveks" sedmi brod onesposobljen zbog kršenja blokade.

Američka vojska sprovodi blokadu iranskih luka nakon što je Teheran efektivno zatvorio strateški važan Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetskih isporuka nafte i gasa.

Posada je počela da šalje pozive za pomoć

Opeš Kumar Šarma iz indijskog Ministarstva luka, pomorstva i unutrašnjih plovnih puteva izjavio je da se tanker, koji nije prevozio naftu, zapalio oko 13.30 časova po indijskom vremenu, ali nije želeo da komentariše uzrok požara.

CENTCOM je kasnije potvrdio da je borbeni avion F/A-18 Super Hornet sa nosača aviona USS Abraham Lincoln "ispalio precizno navođeni projektil na mašinsko odeljenje i upravljačke prostorije broda"

Snimci koje je BBC Verify dobio od jednog člana posade prikazuju brod sa oznakama američkog ratnog broda klase San Antonio-class kako prolazi pored Mariveksa nakon napada.

Nakon što je brod ostao bez pogona i izbio požar, posada je počela da šalje pozive za pomoć.

- Gospodine, ovde tanker "Marivex", imamo požar na brodu i brod tone - rekao je član posade u pozivu koji je BBC Verifyju dostavio Federation of Seafarers' Unions of India.

- Napad američke mornarice, projektil je pogodio mašinsko odeljenje. Imamo rupu na dnu broda... Na brodu su 24 člana posade, svi su Indijci. Molimo vas, pomozite što pre, potrebna nam je hitna pomoć - navodi se u pozivu.

Brod se nalazio 28 kilometara od obale Omana

FSUI je saopštio da su pozivi za pomoć primljeni u 14.15 časova po indijskom vremenu, a sindikat je na društvenoj mreži X objavio snimak koji je napravila posada i naveo da se brod nalazio 28 kilometara od obale Omana.

Savez indijskih pomoraca saopštio je da je takođe primio hitnu poruku jednog člana posade ubrzo nakon izbijanja požara.

Podaci o praćenju letova pokazuju da je helikopter Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Omana poleteo iz baze na Masirah Island oko 15.25 časova po indijskom vremenu i stigao do lokacije tankera nešto više od 20 minuta kasnije.

Verifikovani snimci prikazuju evakuaciju posade sa tankera u helikopter.

CENTCOM: Marivex je bio bez tereta

"Marivex" je ranije bio pod američkim sankcijama zbog veza sa Iranom, pod prethodnim imenom "Arihant".

Sjedinjene Američke Države sankcionisale su i vlasnika broda, Arihant Shipping Inc, optuživši ga da je od jula 2025. godine prevozio "stotine hiljada barela iranskog lož-ulja i bitumena u Persijskom zalivu".

Podaci o praćenju brodova pokazuju da je "Marivex" poslednji put pristao u iranskoj luci Bandar Abbas početkom aprila, gde je ukrcao teret, nakon čega je plovio ka indijskim gradovima Mangaluru i Karvar, prema podacima kompanije MarineTraffic.

Brod se zatim vratio preko Arapskog mora i veći deo maja, kao i početkom juna, plovio uz obalu Omana, gde je više puta zabeležen satelitskim snimcima.

CENTCOM tvrdi da je "Marivex" bio bez tereta i da je "prekršio postojeću blokadu Irana pokušajem plovidbe ka iranskoj luci".

(Index)