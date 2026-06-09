Više od dve i po godine stanovnici Gaze i Libana sa zebnjom prate naloge Avičaja Adreija na društvenim mrežama, čoveka koji je postao jedno od najprepoznatljivijih lica izraelske vojske u arapskom svetu.

Izraelski vojni portparol, koji tečno govori arapski jezik, bio je glavni glas upozorenja pred vazdušne udare i velike vojne operacije. Zbog toga ga mnogi u arapskom svetu povezuju sa smrću i raseljavanjem, dok drugi sa zanimanjem prate njegove nastupe i poruke.

Pukovnik Adrei na društvenim mrežama okuplja više od 2,5 miliona pratilaca. U svojim video obraćanjima, koja objavljuje u uniformi, komentariše ratne operacije, ismeva protivnike Izraela i koristi satiru i reference iz popularne kulture, obraćajući se publici na arapskom jeziku.

Nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, njegovi profili postali su jedan od glavnih izvora upozorenja za stanovnike Gaze i Libana. Na mapama koje je objavljivao crvenom bojom su označavane zone koje je izraelska vojska nameravala da gađa, nakon čega su stotine hiljada ljudi napuštale svoje domove i tražile utočište u izbegličkim kampovima.

Adrei, koji ove godine odlazi u penziju, odbacuje optužbe da je simbol smrti i razaranja.

– Zahvaljujući ovim naredbama za evakuaciju, milioni su spaseni. Ne postoji nijedna druga vojska na svetu koja se ponaša na ovaj način – rekao je on u razgovoru za Asošijeted pres.

Njegova pojava i danas izaziva snažne reakcije širom Bliskog istoka, gde ga jedni vide kao čoveka koji upozorava civile, a drugi kao lice koje najavljuje nove tragedije.