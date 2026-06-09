Grčka je godinama omiljena destinacija srpskih turista, ali upravo tamo mnogi naprave greške koje ih skupo koštaju. Dovoljno je nekoliko minuta nepažnje da ostanete bez novca, dokumenata, pa čak i automobila. Iskustva naših turista pokazuju da se iz godine u godinu ponavljaju iste greške, zbog kojih odmor iz snova lako može da se pretvori u noćnu moru.

"Samo da stanem na minut" - pa ostanu bez tablica

Jedna od najčešćih grešaka Srba u Grčkoj jeste nepropisno parkiranje.

Mnogi ostave automobil tik uz plažu ili šetalište misleći da će se vratiti za nekoliko minuta. Međutim, grčka policija nema mnogo razumevanja za takve izgovore.

Kazne za nepropisno parkiranje kreću se od 40 do 80 evra, ali problem nije samo novac. Policija često skida registarske tablice, a vozačka dozvola može biti oduzeta na deset dana. Neki turisti su zbog toga dane odmora provodili obilazeći policijske stanice umesto plaža.

Jedna fotografija sa plaže može da vas košta 700 evra

Veliki broj naših vozača u Grčkoj zaboravi da tamošnja pravila nisu ista kao u Srbiji.

Prolazak kroz crveno svetlo ili preticanje preko pune linije kažnjavaju se sa čak 700 evra.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje košta oko 100 evra, dok nevezivanje pojasa može da vas udari po džepu za čak 350 evra.

Greška koja može da vas košta 1.500 evra

Mnogi roditelji nisu ni svesni ovog pravila.

Ukoliko u automobilu pušite dok se unutra nalazi dete mlađe od 12 godina, kazna iznosi čak 1.500 evra, a vozačka dozvola može biti privremeno oduzeta.

To je jedna od najviših kazni koje turisti mogu da dobiju u Grčkoj.

Odu na kupovinu odmah posle granice i ostanu bez svega

Ovo je scenario koji se ponavlja gotovo svakog leta.

Turisti stanu u market odmah nakon prelaska granice, a u automobilu ostave kofere, dokumenta, novac i tehniku.

Lopovi upravo takve lokacije prate jer znaju da su vozila puna stvari. Dovoljan je trenutak nepažnje da ostanete bez pasoša, novčanika ili garderobe za celo letovanje.

Uplate apartman koji ne postoji

Lažni oglasi za smeštaj postali su prava pošast.

Prevaranti koriste ukradene fotografije luksuznih apartmana i traže uplatu avansa. Kada turisti stignu na destinaciju, saznaju da apartman ne postoji ili da je izdat nekom drugom.

Na društvenim mrežama svake godine pojavljuju se desetine svedočenja ljudi koji su ostali bez nekoliko stotina evra jer nisu proverili smeštaj pre uplate.

Ne proveravaju pasoše na granici

Možda zvuči neverovatno, ali svake godine ljudi greškom ponesu tuđ pasoš.

Gužve na granicama, više članova porodice i umor često dovode do toga da putnici ne provere dokumenta odmah nakon kontrole.

Kasnije sledi višesatno vraćanje na granični prelaz i ozbiljno kašnjenje.

Ignorišu crvenu zastavicu na plaži

Mnogi turisti smatraju da su upozorenja preterana.

Međutim, crvena zastava označava opasne morske struje i talase. Spasioci svake godine intervenišu zbog kupača koji su ignorisali upozorenja.

Nekoliko minuta kupanja može da se pretvori u borbu za život.

Torba ostane sama - a novac nestane

Trajekti, autobuske stanice i terminali mesta su na kojima džeparoši najviše ciljaju turiste.

Najčešće nestaju telefoni, novčanici i pasoši. Mnogi tek po dolasku na destinaciju shvate da im nedostaju dokumenta.

Burma završi na dnu mora

Na društvenim mrežama svake godine mogu se pronaći objave turista koji su izgubili venčano prstenje tokom kupanja.

More, krema za sunčanje i hladna voda često uzrokuju da nakit sklizne sa ruke, a pronalaženje je gotovo nemoguće.

Jedna greška zbog koje odmor postaje skuplji za nekoliko stotina evra

Mnogi na put kreću bez plana troškova.

Kafa na plaži od pet evra, večere za četvoročlanu porodicu od 60 do 100 evra, izleti, ležaljke i suveniri lako isprazne novčanik.

Zato nije retkost da turisti već posle nekoliko dana posegnu za kreditnim karticama ili pozajmicama kako bi završili letovanje.

Kako da vas Grčka ne košta više nego što ste planirali?

Najvažnije pravilo je jednostavno - ne ponašajte se kao da ste kod kuće. Grčka ima stroga pravila, visoke kazne i veliki broj turista, zbog čega se svaka greška brzo plaća.

Proverite smeštaj pre uplate, ne ostavljajte stvari u automobilu, poštujte saobraćajne propise i ne ignorišite upozorenja na plaži.

Jer nekoliko minuta nepažnje može vas koštati više nego ceo aranžman za letovanje.