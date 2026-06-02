Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tu funkciju preuzeće u septembru tokom 81. zasedanja GS UN.
Rahman će na toj poziciji naslediti nemačku političarku Analenu Berbok, koja trenutno predsedava Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Predsednika Generalne skupštine biraju države članice UN, a ove godine izbor je bio rezervisan za kandidata iz Azijsko-pacifičke grupe.
Rahmanov protivkandidat bio je ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Andreas S. Kakuris.
Izbor novog predsednika Generalne skupštine dolazi u trenutku velikih globalnih tenzija, ratova i diplomatskih sukoba širom sveta, zbog čega će naredni mandat imati poseban značaj u radu Ujedinjenih nacija.
Generalna skupština UN okuplja svih 193 država članica i predstavlja jedno od ključnih tela svetske organizacije, gde se raspravlja o najvažnijim međunarodnim pitanjima — od bezbednosti i sukoba do ekonomije, klimatskih promena i ljudskih prava.
Halilur Rahman važi za iskusnog diplomatu sa dugogodišnjim međunarodnim iskustvom, a njegov izbor mnogi vide i kao dodatno jačanje uloge azijsko-pacifičkog regiona u globalnoj politici.
