Ministar spoljnih poslova Bangladeša Halilur Rahman izabran je za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tu funkciju preuzeće u septembru tokom 81. zasedanja GS UN.

Rahman će na toj poziciji naslediti nemačku političarku Analenu Berbok, koja trenutno predsedava Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Predsednika Generalne skupštine biraju države članice UN, a ove godine izbor je bio rezervisan za kandidata iz Azijsko-pacifičke grupe.

Rahmanov protivkandidat bio je ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama Andreas S. Kakuris.

Izbor novog predsednika Generalne skupštine dolazi u trenutku velikih globalnih tenzija, ratova i diplomatskih sukoba širom sveta, zbog čega će naredni mandat imati poseban značaj u radu Ujedinjenih nacija.

Generalna skupština UN okuplja svih 193 država članica i predstavlja jedno od ključnih tela svetske organizacije, gde se raspravlja o najvažnijim međunarodnim pitanjima — od bezbednosti i sukoba do ekonomije, klimatskih promena i ljudskih prava.

Halilur Rahman važi za iskusnog diplomatu sa dugogodišnjim međunarodnim iskustvom, a njegov izbor mnogi vide i kao dodatno jačanje uloge azijsko-pacifičkog regiona u globalnoj politici.