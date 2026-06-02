Mnogi naučnici su objašnjavali zašto zebre imaju pruge.

Neki od razloga bi mogli biti zbunjivanje predatora, odbijanje muva koje grizu, regulisanje toplote, pa čak i pomoć zebrama da se međusobno prepoznaju.

Ne postoji jedinstven odgovor, ali to može biti jedan od višenamenskih alata prirode.

Razlog nedostatka pruga

U novoj studiji objavljenoj u časopisu Molecular Ecology, biolozi su ispitali DNK od 140 ravničarskih zebri širom Afrike, uključujući sedam sa abnormalnim prugama.

Otkrili su da abnormalne pruge mogu biti rezultat inbridinga usled ljudske aktivnosti. Indbriding je kada se dve blisko srodne životinje pare, tokom generacija.

Zebre su prisiljene da se grupišu u male grupe, tako da imaju manje mogućnosti za parenje.

Zebre sa čudnim šarama



Prema novoj studiji, ukupna populacija ravničarskih zebri je opala za oko 25 procenata od 2002. godine. Brenda Larison, vanredni profesor na odeljenju za ekologiju i evolucionu biologiju na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu, rekla je da se, kako se populacija smanjuje, sve više zebri sa abnormalnim šarama pojavljuje u nekim oblastima.

Ova zebra ima jedinstvene mrlje na sredini tela. Larison kaže da istraživači sumnjaju da su ovi abnormalni šare zebri recesivna osobina.

„One koje smo proučavali imaju mrlje na sedlu ili neku vrstu izbledelog područja na sedlu umesto pruga.“

Rekla je da postoje i druge vrste abnormalnih šara koje izgledaju još čudnije.

„Neke zebre imaju ove čudne, šarene, čudno izgledajuće pruge, puno crne boje na telu, a noge i lice su im skoro potpuno beli sa samo najsitnijim crnim trakama. Dakle, izgledaju veoma čudno.“ Istraživači kažu da abnormalne pruge mogu biti recesivna osobina, a inbriding uzrokuje da je ova osobina češća.

Problem koji smanjuje genetsku raznolikost

U slučaju zebri, do sada je bilo prilično retko da se pare dve zebre koje obe imaju recesivnu osobinu za abnormalne pruge, tako da nije bilo mnogo zebri sa ovim prugastim uzorkom.

"Zebre se često nalaze u veoma malim rezervatima koji su ograđeni i ne izlaze napolje“, rekla je ona.

„Nema razmene gena između rezervata. I tako, vremenom, populacija se sve više povezuje međusobno“

Dakle, iako same abnormalne pruge nisu štetne ili loše, ono što ih uzrokuje (tj. inbriding) jeste to što može dovesti do manje genetske raznolikosti vrste. A manja genetska raznolikost je zabrinjavajuća jer može učiniti životinje sklonijim bolestima, piše cbc.ca.