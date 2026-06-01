Vasiljević je kazala da je predsednik Vučić za TV mrežu Brajbart dao opširan intevrju u kome je govorio i o predsedniku Trampu i da je američki predsednik repostovao taj intervju na svom nalogu uz komentar da je predsednik Vučić pragmatičan lider.

"Nije on govorio samo o predsedniku Trampu, to je bio opširan intervju, a predsedniku Trampu je očigledno to bilo jako važno i repostovao je taj intervju na svom nalogu uz komentar da je predsednik Vučić pragmatičan lider. To je nešto što se ne dešava svaki dan, to je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za lidera jedne male zemlje kao što je Srbija. Koliko god je ona nama značajna, ipak smo na geopolitičkoj karti, ovaj jedan delić. Ne znam koliko puta se desilo da je predsednik Tramp ovako nešto uradio", navela je Vasiljević.

O poseti Kini

Ukazala je i na tretman koji je Vučić imao u Kini prilikom posete kineskom predsedniku Si Đinpingu.

"Da ne zaboravimo ono što je pre toga bilo, a to je da je Narodna Republika Kina i jedan od najmoćnijih lidera na svetu, predsednik Si Đinping, u poslednjih 15 dana maja ugostio Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije i predsednika Aleksandra Vučića, predsednika Srbije. Tako da vi, ako to posmatrate, sad izmaknete se iz Srbije i posmatrate to kao strani novinar, kao strani diplomata, kao strani, kao političar, predsednik bilo koje druge države, vi imate Srbiju u svim svetskim medijima u poslednjih nedelju dana bukvalno na dnevnom nivou", rekla je Vasiljević.

Ona je istakla da je Vučić imao veličanstven doček u Kini, što su zabeležile kamere i srpskih i kineskih medija, a da se na društvenim mrežama pojavila fotografija napravljena uz pomoć veštačke inteligencije koja je poslužila za negativnu kampanju.

Komentarišući tvrdnju urednika TV Nova Slobodana Georgieva da su Vučića "proveravali na aerodromu" i da je prolazio kroz "skener", Vasiljević je upitala zašto neko rizikuje sopstveni ugled da bi narušio ugled predsednika Vučića.

"Po biti bi trebalo da je obrazovan čovek, novinar, urednik jednog medija. Zašto takvim primitivnim lažima vi od sebe pravite neobrazovanog neandertalca. Da objasnim ljudima koji ne znaju o čemu se radi, na Tviteru se pojavila fotografija urađena u veštačkoj inteligenciji na kojoj se vidi čovek u liku predsednika Vučića kako stoji sa rukama podignutim na KD prolazu, onom detektoru metala koji postoji, tako je na svakom graničnom prelazu pri ulasku u avion. I čovek koji drži do svog obrazovanja, koji drži do svoje funkcije, kao što to gospodin Georgiev radi, zašto takav čovek rizikuje sopstveni ugled da bi narušio ugled predsednika Vučića?", upitala je Vasiljević.

Ukazala je da je predsednik Vučić veoma cenjen i poštovan, kako od političkog establišmenta, tako i od običnog naroda u Kini.

"On je treći predsednik koji je posetio Narodnu Republiku Kinu u poslednje dve nedelje maja, nakon američkog i ruskog predsednika", podsetila je Vasiljević.

Vasiljević je istakla i da je predsednik Vučić napravio dobre odnose sa Kinom još pre 14 godina kada je došao na vlast.

"Mi smo pred odlazak u Kinu videli vest Rojtersovu, posle prenetu, naravno, od strane svih svetskih medija da je Italija jedna od najznačajnijih evropskih zemalja, znači članica Evropske unije, pozvala kineske kompanije koje proizvode automobile da dođu i da pomognu proizvodnju automobila u Italiji, znači zemlji koja je članica Evropske unije", rekla je Vasiljević i dodala da je i veliki broj nemačkih privrednika bio u poseti Kini u pokušaju da plasira svoje proizvode.

Kako je dodala, nije Srbija uradila ništa za šta se ostale zemlje Evrope ne bore, neke više otvoreno, neke manje, neke to rade ispod stola zato što se plaše svog javnog mnjenja.

"Srbija, odnosno predsednik Vučić, odavno, praktično od kako je došao na vlast pre 14 godina je napravio dobre odnose sa Narodnom Republikom Kinom", rekla je Vasiljević.

Navela je i da će ova poseta doneti Srbiji velike investicije. Vasiljević je sinoć izjavila i da se intervjui i autorski tekstovi predsednika Vučića ne plaćaju i da je u svim zemaljama sveta funkcija predsednika poštovana i važna i da je čast za svaku novinu da imaju autorski tekst nekog predsednika.

"Vučić je lider čije mišljenje žele da čuju mnogi strani novinari i političari"

Povodom negativnih komentara i pitanja "koliko nas košta Vučićeva kampanja i ko to plaća", koji se pojavljuju na društvenim mrežama posle intervjua i autorskih tekstova predsednika Vučića u svetskim medijima, Vasiljević je kazala da ima onih koji ne razumeju, odnosno razumeju ali ne žele da priznaju da je Vučić lider čije mišljenje žele da čuju mnogi strani novinari i političari.

"Predsednik Vučić je predsednik Republike Srbije, u svim zemljama na svetu je to funkcija koja je poštovana i koja je važna. On je lider čije mišljenje žele da čuju mnogi strani novinari, mnogi političari. Njega zovu razni evropski i svetski političari da komentariše geopolitička dešavanja. Oni ne razumeju da se ti intervjui i ti autorski tekstovi ne plaćaju, da je to prosto čast za svaku novinu da imaju autorski tekst nekog predsednika", objasnila je Vasiljević za TV Pink.

Kako je dodala, predsednik Vučića danas ima intervju za Blumberg, sledeći ponedeljak ima intervju za Foks njuz, a imao je pre dve nedelje autorski tekst takođe za Foks njuz.

"To su prosto potpuno normalne stvari kada vi imate ugled u svetu kakav ima on. Jednostavno, novinari trče da dobiju izjavu ili da dobiju autorski tekst od njega. Mi trenutno na listi čekanja imamo 32 svetska medija", rekla je Vasiljević.

O slučaju "Špigel"

Osvrnuvši se na slučaj nemačkog lista "Špigel", kojem je sud nakon tužbe predsednika Srbije zabranio da iznosi neproverene informacije, Vasiljević je rekla da je Vučić reagovao jer se nije radilo samo o njegovom već o ugledu Srbije i ocenila da je ovo primer da sudovi koji nisu pod političkim pritiskom mogu da donesu pravednu odluku. Vasiljević je navela da je Vučić pokrenuo privatnu tužbu protiv tog medija, ističući da do sada bez obzira na sve uvrede nije tužio nijedan, a da je sada reagovao jer se, kako je rekla, nije radilo samo o njegovom ugledu već o ugledu države Srbije.

"Sud u Hamburgu je izrekao privremenu meru zabrane iznošenja neproverenih informacija jednom od najuglednijih nemačkih magazina, i najstarijih nemačkih magazina, 'Špiglu', zbog toga što nisu proverili činjenice i nisu dali mogućnost adekvatnog odgovora, što je, naravno, kao što svi znamo, osnov svakog profesionalnog izveštavanja ili profesionalnog novinarstva", rekla je Vasiljević.

Predsednik Vučić nikada do sada, kako je istakla, i pored mnogo gorih uvreda i svakodnevnih uvreda, nije podneo krivične prijave, odnosno nije tužio nijedan medij.

"Međutim, ovde se nije radilo samo o njemu i povredi njegovog ugleda, nego i povredi ugleda države Srbije, tako da je morao da reaguje, i reagovao je. Ovo je primer da sudovi koji nisu pod političkim pritiskom mogu da donesu pravednu odluku", rekla je Vasiljević.

Kako je objavljeno pre tri dana iz Predsedništva Srbije, u prvoj ikada podnesenoj tužbi protiv jednog medija, u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u ovom slučaju protiv nemačkog magazina "Špigel", sud u Hamburgu doneo je privremenu meru kojom je zabranio tom mediju da dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni "Safari" tokom opsade Sarajeva.

