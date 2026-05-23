Ona je na pitanje Tanjuga šta znači postepena integracija u Šengen za Zapadni Balkan, a nakon panela na forumu Globsec u Pragu na kome je učestvovala, rekla da moramo da razumemo šta plaši određene države članice EU u proširenju i da nađemo win win rešenje i za Srbiju, odnosno Zapadni Balkan i za samu EU.

"Prva stvar je da li je nama ili bilo kome potrebno pravo veta. Ne mislim da jeste i da smo tu da nešto zaustavljamo ili otežavamo. Pritom mislim da će i sama EU morati da se menja i sprovodi unutrašnje reforme i da se odluke donose većinski a bez pojedinačnog prava veta. Druga stvar, za naše građane i privredu je da bitno da postanemo deo evropskog ekonomskog prostora i Šengen zone", rekla je Brnabić.

Istakla je da je za politiku predsednika Aleksandra Vučića i SNS specifično da su građani na prvom mestu i da razmišljaju šta mogu da urade da bi građanima svakoga dana bilo sve bolje.

"Kada nemate granice, imate slobodu kretanja, nemate granice, naši prevoznici ne čekaju više na graniciama, postajete mnogo konkurentiji i sa svim onim što sami radimo za svoju zemlju mi ćemo automatski biti i Bogatiji", rekla je Brnabić.

Ona je kao primer navela Rumuniju, koja je od kada je postala lčlanica EU triplirala svoj BDP.

"Srbija iako nije članica je od 2012 triplirala BDP zahvaljujući hrabroj vizionarskoj politici Aleksandra Vučića i neumornom radu. Bez tih neverovatnih fondova koje EU daje za svoje članice. A zamislite da smo članica Šengen zone, koliko bi nam to pomoglo da Srbija bude konkurentnija, lakše privlačimo investitore, osvaja tržišta, a naši građani dodatno lakše putuju. To su one stvari gde vi treba da budete praktični i pragmatični. To je najbolja moguića politika i znači onim državama članicama Eu koje se plaše da li će proširenje značiti dodatno birokratsko opterećenje za EU", rekla je ona.

Naglasila je da moramo da pokušamo da nađemo kompromis između dve stvari i da moramo da počnemo da razmišljamo o drugom kontekstu proširenja.

"Drago mi je štro je predsednik Vučić hrabro pokrenuo tu temu i ona, koliko god kritikovfana od nekih u Srbiji zavredela je ogromnu pažnju u okviru samih članica EU, EP i EK", rekla je Brnabić i dodala da je bilo zanimljivo da se vidi kako države članice različito rauzmišljaju o proširenju.