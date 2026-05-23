Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Sijem i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama.

Vučić će Kinu posetiti nakon što su u poseti Pekingu bili predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Predsednik Vučić je uoči posete izrazio uverenje da će ta poseta biti najznačajnija u njegovoj političkoj karijeri i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsednikom Si Đinpingom i najmanje još 33 sporazuma, navodeći da je dogovorena milijarda evra u investicijama.

"Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od 30. Jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije", rekao je Vučić.

Susreti sa kineskim zvaničnicima i nova saradnja

Predsednik Vučić je ranije najavio da će tokom posete Kini govoriti na Đinghua univerzitetu gde su, kako je naveo, govorili najmoćniji svetski lideri.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Đa-kun izjavio je da će poseta predsednika Vučića biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje dve zemlje.

"Kina je spremna da sarađuje sa Srbijom kako bi posetu predsednika Vučića iskoristila kao priliku za učvršćivanje čvrstog prijateljstva, proširenje obostrano korisne saradnje, obogaćivanje razmene među ljudima, jačanje multilateralne koordinacije i promovisanje izgradnje kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri kako bi se postigli praktičniji rezultati koji bi koristili narodima obe zemlje", rekao je Guo.

Naglasio je i da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću za novu eru i da je važan partner Kine u jugoistočnoj Evropi.

"Pod strateškim vođstvom lidera obe zemlje, odnosi Kine i Srbije poslednjih godina funkcionišu na visokom nivou. Obe strane čvrsto podržavaju međusobne ključne interese, uz čvrsto međusobno političko poverenje, plodnu saradnju, blisku multilateralnu saradnju i česte međuljudske razmene", istakao je on.

Prema oceni ambasadora Kine u Srbiji Li Minga, predstojeća poseta predsednika Vučića Kini nosi snažnu želju naroda Kine i Srbije za daljim učvršćivanjem političkog poverenja i čeličnog prijateljstva i odražava zajednička očekivanja da dve strane prodube pragmatičnu saradnju.

Dugogodišnje partnerstvo Srbije i Kine

Predsednik Vučić je više puta posetio Kinu, a poslednja poseta je bila od 16. do 18. oktobra 2023. godine, kada je učestvovao na Trećem forumu za međunarodnu saradnju inicijative Pojas i put u Pekingu i sastao se sa predsednikom Si Đinpingom.

Strateško partnerstvo dve zemlje uspostavljeno je avgusta 2009. godine, a u junu 2016. godine, tokom posete predsednika Si Đinpinga Beogradu, što je bila prva poseta kineskog predsednika Srbiji posle 30 godina, potpisana je Zajednička izjava o uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

Od posebnog značaja za unapređenje odnosa dve zemlje bila je druga poseta Si Đinpinga Srbiji za osam godina, u maju 2024. godine, kada je potpisano 29 bilateralnih sporazuma, među kojima i Zajednička izjava dva predsednika o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji Zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Kinom u okviru mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, kao i kroz inicijativu ''Pojas i put''.