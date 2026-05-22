Rane lubenice najčešće stižu iz toplijih krajeva i često sazrevaju uz pomoć stimulansa rasta i azotnih đubriva. Zbog toga je važno znati kako da prepoznate kvalitetan plod i izbegnete one koji mogu imati povećan sadržaj nitrata.

Na prvi pogled, rana lubenica može izgledati savršeno, ali postoje jasni znaci koji ukazuju da plod nije sazreo prirodno. Ako primetite više ovih karakteristika, bolje je da je ne kupujete.

Znakovi da lubenica možda nije prirodno zrela

Meso je neprirodno jarkocrvene boje

Vide se bele ili žućkaste žile u unutrašnjosti

Vlakna u sredini imaju žućkast ton

Kora je previše sjajna i glatka

Nema karakterističan sladak miris ili miriše na travu i kiselinu

Kako izabrati dobru i zrelu lubenicu

Zvuk pri kucanju

Jedan od najpoznatijih trikova je kucanje po lubenici. Zrela lubenica daje zvonak i čist zvuk, dok tup zvuk može ukazivati na prezrelost ili loš kvalitet.

Izgled kore

Kora treba da bude čvrsta, prirodno mat ili blago sjajna, ali ne previše glatka kao plastika. Preterano sjajna površina može ukazivati na ubrzano sazrevanje.

Žuta fleka na donjoj strani

Mrlja na donjoj strani pokazuje koliko je dugo lubenica sazrevala na zemlji. Tamnožuta ili narandžasta fleka obično znači da je plod zreliji i slađi.

Peteljka

Suva i tamna peteljka znak je prirodnog sazrevanja. Zelena i sveža peteljka može ukazivati na prerano branje.

Težina ploda

Zrela lubenica treba da bude teška u odnosu na svoju veličinu. Ako deluje lagano, moguće je da je unutrašnjost manje sočna.

Miris

Zrela lubenica ima blag, sladak miris. Ako gotovo da nema miris ili miriše neutralno, verovatno nije potpuno sazrela.

Da li su rane lubenice bezbedne za jelo?

Rane lubenice nisu uvek najbolji izbor, posebno za decu, trudnice i starije osobe. Često su manje slatke i vodenaste, a kvalitet može varirati.

Ako ih ipak jedete:

ne preterujte sa količinom

dobro operite koru pre sečenja

izbegavajte davanje velikih količina maloj deci

kupujte ih na proverenim mestima

Kada su lubenice najukusnije?

Najkvalitetnije i najslađe lubenice stižu sredinom i krajem leta, posebno u julu i avgustu, kada prirodno sazrevaju.

Tada su najsočnije, najslađe i najbezbednije za svakodnevnu konzumaciju.

Česti mitovi o lubenicama

Nije tačno da tamne semenke uvek znače zrelost — neke sorte ih prirodno nemaju.

Takođe, veličina lubenice ne znači nužno da je lošeg kvaliteta, jer zavisi od sorte.

Ni šare na kori nisu pouzdan pokazatelj zrelosti, jer se razlikuju od vrste do vrste.

Rane lubenice mogu izgledati primamljivo, ali je važno pažljivo birati. Za najbolji ukus i kvalitet, najsigurniji izbor su lubenice koje stižu u jeku leta.