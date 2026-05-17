Američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi objavio je na društvenoj mreži X video snimak generisan veštačkom inteligencijom, u kojem se u bokserskom ringu obračunava sa osobom obučenom u kostim hot-doga.

Snimak je objavljen u okviru pokreta „Učinimo Ameriku ponovo zdravom“ (MAHA), inicijative koja, prema njegovim rečima, skreće pažnju na rastuće zdravstvene probleme u SAD, uključujući gojaznost kod dece, dijabetes, rak, mentalne poremećaje, alergije i neurorazvojne poremećaje poput autizma.

Kenedi je godinama poznat kao jedna od najkontroverznijih figura američke političke scene kada je reč o vakcinaciji. Pre dolaska na funkciju ministra zdravlja bio je među najprepoznatljivijim javnim kritičarima vakcina u SAD i povezan sa organizacijama koje su promovisale tvrdnje o njihovoj navodnoj štetnosti, uprkos tome što su takve tvrdnje više puta odbacivale naučne i zdravstvene institucije.



