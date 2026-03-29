Na imanju Zilhada Hadžića iz sela Vranjska kod Bosanske Krupe sneg je srušio štalu i usmrtio nekoliko krava i ovaca.

Iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mlekara objavili su da je već u nedelju Vinka Savić iz sela Verići, kod Banjaluke, poslala junicu Zilhadu „da kuća ne ostane bez blaga“.

Podsećamo, letos je Vinki izgorela žetva i sav rod sa polja, a nesebičnu pomoć tada su pružili mlekari sa svih strana – od Sanskog Mosta, Prijedora, Banjaluke, Kozarske Dubice, Gradiške…

„Dobro se dobrim vraća. A nije ni Zilhad ostao dužan i već je vratio Vinki senom. Mlekari su to!“, naveli su iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mlekara.

