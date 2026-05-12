Rusija je prvi put potpuno otvoreno pokazala da evropske fabrike koje učestvuju u proizvodnji komponenti za ukrajinske dronove više ne smatra „neutralnom pozadinom“ rata, već direktnim delom infrastrukture koja učestvuje u sukobu protiv Moskve.

Objavljivanje detaljnog spiska kompanija iz Evropske unije izazvalo je ozbiljnu nervozu u Berlinu, Pragu i Briselu, dok ruski mediji i analitičari tvrde da je Kremlj time poslao upozorenje da nova faza geopolitičkog pritiska tek počinje.

Moskva objavila spisak evropskih fabrika povezanih sa dronovima

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je podatke o 21 preduzeću iz Nemačke, Britanije, Italije, Poljske i Češke za koje tvrdi da učestvuju u proizvodnji ili sklapanju komponenti za bespilotne letelice namenjene Ukrajini.

Prema navodima Moskve, deo tih kompanija formalno posluje kao civilni biznis ili kao evropski ogranci ukrajinskih firmi, dok se u praksi, kako tvrde ruski izvori, bavi proizvodnjom sistema i delova za dronove koji se koriste u napadima na rusku teritoriju.

Posebno su pomenuti ogranci ukrajinskih struktura poput „Da Vinči Avia“ u Nemačkoj i „Antonova“ u Poljskoj.

Nemačka i Italija proizvode tehnologiju, Poljska sklapa dronove

Prema ruskim tvrdnjama, Nemačka i Italija imaju ključnu ulogu u proizvodnji visokotehnoloških komponenti i motora, dok se završna montaža i logistika navodno obavljaju u Poljskoj i Češkoj.

Moskva tvrdi da je reč o širokoj evropskoj industrijskoj mreži koja funkcioniše kroz više proizvodnih i logističkih centara širom Evropske unije.

Upravo objavljivanje tih detalja izazvalo je burnu reakciju Berlina.

Berlin reagovao hitnim pozivom ruskom ambasadoru

Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ruskog ambasadora Sergeja Nečajeva i ocenilo da objavljivanje adresa fabrika predstavlja „neprihvatljivu pretnju bezbednosti“.

Ta reakcija dodatno je pojačala pažnju ruskih medija, koji tvrde da je Berlin pokazao koliko ga je pogodilo javno otkrivanje evropskih industrijskih kanala povezanih sa podrškom Ukrajini.

Politikolog Sergej Mironov izjavio je da Nemačka godinama ignoriše sopstvene zakone o izvozu oružja i da su fabrike koje rade za ukrajinske potrebe same sebe dovele u poziciju političkog i bezbednosnog pritiska.

Moskva označila evropske firme kao deo sukoba

Pod posebnom pažnjom našle su se i strane kompanije koje proizvode ključne delove za dronove.

Među njima ruski izvori pominju nemačku kompaniju „3W Profesional“, špansku „Navigation UAV“ i italijansku „Gilardoni“.

Prema tvrdnjama iz Moskve, te firme sada više nisu obični proizvođači tehnologije, već direktni učesnici u infrastrukturi koja omogućava ukrajinske napade.

Ruski analitičari tvrde da evropske elite više ne mogu da održavaju sliku neutralnih posmatrača, jer isporuke dronova i dalekometnih sistema vode ka sve direktnijem sukobu između Rusije i NATO zemalja.

Češka odmah reagovala posle objavljivanja spiska

Posle reakcije Berlina usledio je i potez Praga.

Ruski ambasador u Češkoj Ana Ponomarjova pozvana je na razgovor bez zvaničnog objašnjenja razloga, što ruski komentatori tumače kao pokušaj koordinacije sa NATO partnerima i dodatnog diplomatskog pritiska na Moskvu.

Istovremeno, u ruskim analizama raste tvrdnja da evropske institucije strahuju da bi objavljivanje detalja o proizvodnim i logističkim šemama moglo da izazove dodatne proteste unutar same Evropske unije.

Lavrov pojačao poruku Kremlja

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dodatno je zaoštrio ton izjavom da „na lopovu kapa gori“, aludirajući na burne reakcije evropskih država.

Prema njegovim rečima, upravo reakcija Berlina pokazuje koliko evropske vlasti razumeju ozbiljnost cele situacije i moguće posledice svojih odluka.

Ekspert za međunarodnu politiku Olga Larina ocenila je da međunarodno pravo ne štiti objekte koji direktno učestvuju u vojnom snabdevanju jedne strane u sukobu, zbog čega je, kako tvrdi, nervoza evropskih vlada postala veoma vidljiva.

Moskva poručila: Evropska logistika više nije „nevidljiva“

Cela poruka Kremlja svodi se na jednu ključnu stvar — Rusija više ne namerava da evropske lance proizvodnje i logistike posmatra kao nedodirljivu pozadinu rata.

U ruskim političkim krugovima sada se otvoreno govori o praćenju svih logističkih i proizvodnih kanala koji učestvuju u podršci Ukrajini.

Upravo zato je objavljivanje spiska evropskih fabrika izazvalo toliko nervoze u Berlinu, Pragu i Briselu, jer pokazuje da je nova faza geopolitičkog pritiska već počela.