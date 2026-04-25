Influenserka Sofija Kralov, koju na TikToku prati gotovo 130.000 ljudi, svakodnevno objavljuje sadržaj koji prikazuje život na visokoj nozi – od putovanja privatnim helikopterima, preko poseta najluksuznijim svetskim modnim kućama, do večera u restoranima sa Mišlenovim zvezdicama.

Danas živi u Dubaiju, jednoj od svetskih prestonica luksuza i ekstravagantnog načina života, a u svojim objavama često ističe da sve što ima nije „slučajnost“, već rezultat takozvane manifestacije – koncepta u koji snažno veruje.

Prema njenim rečima, ideja manifestacije podrazumeva da čovek može privući željeni život pozitivnim razmišljanjem i jasnom vizijom budućnosti. Upravo tako, kako tvrdi, uspela je da „stvori život iz snova“.

„Živim u manifestovanom svetu“

Sofija Kralov u više navrata je naglašavala da živi u, kako ga opisuje, „manifestovanom svetu snova“, u kojem se, kako kaže, ostvaruje sve što poželi.

– Živim u svom manifestovanom svetu snova u kojem se ostvaruje sve što poželim – izjavila je ona u jednom od svojih snimaka koji su brzo postali viralni.

Njeni objavljeni video-klipovi često prikazuju pažljivo režirane trenutke luksuza – putovanja, dizajnersku odeću, privatne događaje i ekskluzivne destinacije – što dodatno podstiče interesovanje javnosti, ali i polemike o tome koliko je takav život realan ili dostižan.

„Manifestovala sam muža“ i životni stil

Posebnu pažnju izazvala je njena izjava da je, kako tvrdi, „manifestovala muža“ koji je vlasnik parfemske kompanije koju opisuje kao „imperiju svetske klase“.

Prema njenim rečima, upravo je verovanje u manifestaciju dovelo do toga da upozna partnera i započne život koji danas vodi.

Međutim, uz glamur i raskoš, dolaze i pravila koja su izazvala različite reakcije javnosti.

Stroga pravila svakodnevice

Sofija Kralov je otvoreno govorila o pravilima koja, kako tvrdi, postoje u njenom braku i svakodnevnom životu.

Među njima su:

ne obavlja kućne poslove, jer za to postoji osoblje

ne kuva i ne čisti stan

ne vozi automobil, već se oslanja na vozača ili supruga

ne koristi sopstveni novac, već isključivo kartice supruga

profesionalni šminkeri i stilisti brinu o njenom izgledu

– Nikada ne kuvam niti čistim kuću. To je posao za sobaricu – navela je ona.

Takođe je dodala da joj je zabranjeno i samostalno šminkanje, jer se, kako kaže, njen izgled uvek poverava profesionalcima.

Reakcije javnosti i podeljena mišljenja

Priče Sofija Kralov izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je reč o savremenom luksuznom životnom stilu koji je sama izabrala, drugi ističu da ovakav model života deluje restriktivno i kontroverzno.